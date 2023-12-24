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降雪範圍逼近歷史新低…白色聖誕？大部分人希望恐落空

編譯俞仲慈／綜合23日電
等不到大雪降臨，新罕布夏州吉爾福特鎮的「槍托山度假村」總經理戴爾一臉無奈。(美聯社)
等不到大雪降臨，新罕布夏州吉爾福特鎮的「槍托山度假村」總經理戴爾一臉無奈。(美聯社)

美聯社23日報導，儘管洛磯山脈和部分中西部地區已經下雪，不過受到全球暖化影響，原本這時候應該白雪皚皚的地區目前仍是一片秋意，因此民眾期盼的白色聖誕節恐怕會落空。

氣候環境研究機構Verisk Atmospheric and Environmental Research季節性預報主管柯恩(Judah Cohen)表示：「有些人的夢想和願望會實現，可以趕在最後一刻迎接白色聖誕節。」但同時有人會希望落空：「全國大部分地區都將度過一個棕色聖誕節(brown Christmas)。」

 

新罕布夏州吉爾福特鎮的「槍托山度假村」21日出動造雪機，希望產生足夠雪量，讓滑雪...
新罕布夏州吉爾福特鎮的「槍托山度假村」21日出動造雪機，希望產生足夠雪量，讓滑雪不致掃興。(美聯社)

往年12月，東北地區早已是一片銀白世界，但是18日竟有風暴來襲並降下暴雨，結果新罕布夏州吉爾福特(Gilford)「槍托山度假村」(Gunstock Mountain Resort)，累計3.5吋的雨量沖走積雪，導致滑雪場一度關閉，總經理戴爾(Tom Day)表示：「雖然雨勢沒有沖毀滑雪道，但這場大雨真的太扯了。」

柯恩表示，今年入冬以來，全國降雪範圍減少，逼近歷史新低，並預估聖誕節前不會有太大變化；國家氣象局(National Weather Service)則建議期待白色聖誕節的民眾前往阿拉斯加州度假：「因為安克拉治(Anchorage)聖誕節當天積雪可能達30吋，也就是積雪厚度逼近1994年的紀錄。」

柯恩坦承，受到地球暖化影響，冬天越來越短，聖誕節假期降雪機率也隨之減少：「12月出現最強烈的暖化現象，所以我覺得12月真的不再是往年的冬季，想要趁著初冬季節滑雪，也愈來愈具挑戰性。」

洛磯山脈的許多滑雪場目前仍無法全面開放，包括科羅拉多州布雷肯里奇(Breckenridge)滑雪場只能開放30%面積；位於加州巨象山(Mammoth Mountain)176條滑雪道僅有48條開放；原定明年元月5日開幕的明尼蘇達冰雪節(Minnesota Ice Festival)也因為積雪不足，被迫取消。

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