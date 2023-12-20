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谷歌被控壟斷安卓商店 1.02億消費者獲6.3億賠償 每人至少領2元

記者胡玉立／綜合報導
谷歌針對被控壟斷Android手機 Google Play應用程式商店，以7億元的協議，與多州和解。（路透檔案照）
谷歌針對被控壟斷Android手機 Google Play應用程式商店，以7億元的協議，與多州和解。（路透檔案照）

谷歌(Google)為解決被控扼殺Android應用商店競爭案，9月與各州檢察長達成和解協議；而根據18日向舊金山聯邦法院提交的和解條款文件顯示，谷歌同意支付7億元和解費，並做出其他數項讓步。

一週前，聯邦法院陪審團譴責谷歌對Android應用程式採取反競爭策略。最新揭露的7億元和解條款，有6億3000萬元是賠給那些下載 Google Play商店應用程式、但在數位交易過程中被谷歌支付處理系統抬高價格的美國消費者，每名消費者至少可獲兩元賠償；另外7000萬元和解金，將用來支付谷歌繳給各州的罰款費用。

谷歌對應用程序內購買(In-App Purchase)收取15%到30%佣金，和蘋果在iPhone應用商店所做的類似，但州檢察長認為，這些佣金導致其支付處理價格高於開放市場。根據最近針對Play商店審判提交的證據，這些佣金每年為Google帶來數十億元利潤。

美聯社報導，根據和解協議，符合條件的消費者將獲至少2元，還可能根據2016年8月16日至2023年9月30日期間在Google Play商店的支出獲得更多賠償。估計有1億200萬名美國消費者在那期間使用應用程序內支付系統購買，這些人應會自動收到有關如何獲得分成賠償的通知。

儘管谷歌支付7億元高額和解費，但和各州檢察長估計的105億元損失相比，相對少很多。若州檢察長將案件提交審判，谷歌不無可能會被迫付出更高賠償金額。

谷歌也同意做出其他改變，讓消費者在未來五年內更容易從Google Play商店以外的管道下載和安裝Android應用程式。當消費者使用其他替代選項時，谷歌將避免發出過多安全警告或「恐嚇螢幕」。Android應用程式製造商也可以有更大彈性為消費者提供Play商店替代支付選項，向消費者提供更低價格。

康乃狄克州檢察長湯偉麟(William Tong)表示，該和解協議「向大科技公司發出響亮信息——全國檢察長團結一致，準備充分利用集體權力，確保自由公平數位市場」。

谷歌在另一起針對其主導的搜尋引擎反壟斷案件中，面臨更大法律威脅；那場司法部與谷歌之間的官司，訂5月初在華府聯邦法院進行結案陳詞。

谷歌 Google Android

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