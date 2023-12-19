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梵蒂岡重大改變 允神父為同性伴侶賜福 但仍禁同性婚姻

記者顏伶如／綜合報導
梵諦岡頒布新綱領，允許神父為同性伴侶賜福，被視為教宗方濟各對天主教的重大改革之一。圖為在德國慕尼黑聖本篤教區的神父為同性夫妻祈福。（美聯社）
梵諦岡頒布新綱領，允許神父為同性伴侶賜福，被視為教宗方濟各對天主教的重大改革之一。圖為在德國慕尼黑聖本篤教區的神父為同性夫妻祈福。（美聯社）

梵蒂岡政策出現重大改變，教宗方濟各(Pope Francis)18日正式允許天主教神父為同性伴侶賜福。美聯社分析，教廷立場大幅轉向，是為了讓天主教具有更多包容性，不過梵蒂岡仍嚴格禁止同性婚姻。

報導指出，梵蒂岡的最新聲明獲得某些人士嘉許，認為是天主教朝著破除歧視邁出一步。不過，男女同志、雙性戀、跨性別者等(LGBTQ+)倡議人士則警告說，這份聲明凸顯天主教根深柢固的觀念，同性伴侶還是被認為地位不如異性伴侶。

教廷信仰教義部(doctrine office)在聲明中表示，教宗方濟各致函兩名保守派樞機主教的信函在今年10月已經公布。信中對於神父能否為同性伴侶祝福的疑慮做出初步回應指出，神父可以在某些情況下為同性伴侶賜福，賜福也不能被混淆成為結婚儀式。

梵蒂岡18日重申教宗方濟各信中提到的條件，並強調婚姻僅限男人與女人的終身結合。梵蒂岡指出，神父為同性伴侶祝福不能與任何特定的天主教慶祝或宗教儀式連接在一起，不能與「民事結合」(civil union)儀式同時舉行。同時，神父為同性伴侶祝福不能使用既定儀式程序，也不能涉及在婚禮賜福時使用的服裝及手勢。

聲明中指出，同性伴侶要求賜福，神父不應拒絕。聲明中對經文裡的「祈神賜福」(blessing)定義提供廣泛且詳細的說明，並說希望與上帝建立超然關係，想要獲得上帝關愛與憐憫的民眾，不應該被要求必須遵守不可能達到的道德標準。

梵蒂岡聲明指出：「希望獲得賜福的民眾，不應該被要求一定要道德完美。」聲明中強調，無意讓任何事情因此得以合法化，只是想讓某個人的人生能對上帝敞開，向上帝求助好讓生活過得更好，同時召喚聖靈讓福音的價值能夠傳達給更多信徒。

方濟各出任教宗之後，連續推出多項措施對LGBTQ+表達歡迎之意。2013年，方濟各對於同性戀者能否擔任牧師，則脫口說出「我哪有資格論斷呢？」他在2023年接受美聯社訪問時則說，「身為同性戀者並不是一種罪」。方濟各對於同性戀相關話題釋出歡迎之意的表達訊息，過所有前任教宗的立場有著天壤之別。

梵諦岡頒布新綱領，允許神父為同性伴侶賜福，被視為教宗方濟各對天主教的重大改革之一...
梵諦岡頒布新綱領，允許神父為同性伴侶賜福，被視為教宗方濟各對天主教的重大改革之一，但重申婚姻仍僅限男女。圖為方濟各為一對新婚夫婦祈福的檔案照。（美聯社）

方濟各 教宗 同性戀

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