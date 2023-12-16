全國遊民65.3萬人 總人數、年增率雙創歷史新高

新冠疫情結束後，美國遊民大增，圖為鳳凰城遊民搭建的帳篷城。(美聯社)

聯邦住房與都市發展部(HUD)15日說，美國無家可歸人數比去年增加12%，達65萬3000人，年增率創新高，也是2007年開始公布有關數據以來的歷史高點。

官員說，遊民 人數破紀錄的原因包括居住成本上揚、廉價租屋有限、類鴉片藥劑肆虐、新冠疫情紓困 特別經費截止等。

HUD副部長麥克法登(Marion McFadden)說，歷史新低的空屋率讓租屋市場一屋難尋，疫情期間房租補助措施退場，初次無家可歸者增加，這些都是街友人數創新高的原因。

慈善機構負責人本來擔心，疫情期間遊民人數會大增，實際統計結果卻不然，因為防疫紓困措施中的「暫時不得驅趕房客」規定，讓不少付不出房租的人，暫時免於流落街頭。

無家可歸的成年人當中，有四分之一年紀超過54歲，研究人員說，這表示嬰兒潮世代最年輕的成員開始邁入退休年齡，出現的「銀髮海嘯」衝擊美國社會；退伍軍人無家可歸的人今年也比去年增加7%。

HUD根據每年年初某一天各地庇護中心及街友統計資料，估算全國無家可歸者的人數，雖然只是「片面統計」，很可能只反映「部分事實」，可是各界仍密切跟蹤，據以研判趨勢並調用救濟資源。

全國有約400個遊民救濟組織幫忙統計遊民人數，因此從某個大都市，到面積較小州的全州，街友人數的掌握仍相當精確。

HUD官員說，2007年以來，政府一直在提供經費給救濟社團，也提供「居住券」，讓遊民有得暫停流浪的機會；過去兩年來，更多補助辦法出爐，停止流浪街頭的人數也有增加。

「問題是，每有一名街友脫離流浪人生，馬上就有人流落街頭，」跨聯邦部會遊民問題議會主席奧立維特(Jeff Olivet)說。

HUD數據中有一個負面趨勢，那就是長期無家可歸者年增率高達12%，包括至少已一年無家可歸或三年來經常流連街頭的身障者占今年遊民總數的三分之二，也是歷史紀錄。