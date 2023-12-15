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新研究：「日出即醒」生理時鐘 遺傳自尼安德塔人

記者張聲肇／綜合報導
這張照片展示重建的尼安德塔人的骨骼(前)和現代人類的骨骼(後)。(美聯社)
這張照片展示重建的尼安德塔人的骨骼(前)和現代人類的骨骼(後)。(美聯社)

幫助人類適應大自然環境，養成「日出而做、日落而息」生活習慣的生理時鐘，專家說，遺傳自人類「遠祖」尼安德塔人( Neanderthals)；華爾街日報(WSJ)報導，如今已不復存在的丹尼索瓦人(Denisovans)，對現代人類的基因傳承也不無貢獻。

根據14日在「基因排序生物學與演化」(Genome Biology and Evolution)期刊上發表的研究報告，促成人類入夜即睡、日出即醒作息習慣的基因編碼，尼安德塔人時代就「寫」好了。

最新研究指出，人類養成「日出而做、日落而息」生活習慣，遺傳自人類「遠祖」尼安德塔...
最新研究指出，人類養成「日出而做、日落而息」生活習慣，遺傳自人類「遠祖」尼安德塔人。(美聯社)

報告作者、舊金山加州大學演化基因學家卡普拉(Tony Capra)說：「我們找到了很多尼安德塔人基因突變的證據，很能夠解釋到現在我們清晨即醒的原因。」

研究團隊把英國電子資料庫裡面數十萬歐洲人的健康和基因資訊，拿來和尼安德塔人、丹尼索瓦人化石骨頭和牙齒的DNA做比對，發現246種基因和生理時鐘有關，其中好幾十個突變基因，和現代人與尼安德塔人的突變基因不同。現代歐洲人當中，自稱為「早起派」的人，有些突變基因源自尼安德塔人。

他說：「發生如此效應，要放在好幾百種其他基因交互作用的脈絡裡看，但人類為什麼日出即醒，有其特殊意義。」

卡普拉等研究人員比較現代人、尼安德塔人和丹尼索瓦人的基因，從中找尋演化過程的某些型態。這兩大族群曾經互相交配，讓人類的老祖先在遷往全球各地的過程當中，能夠適應環境的變化。

耶魯大學人類學與演化生物學助理教授沙瑞娜‧杜琪(Serena Tucci)說，卡普拉團隊的研究顯示，人類的基因圖譜由各路祖先共同編織而成，經過好幾千年的演化與交配，變成今天這副樣貌，即使某些祖先的族群早就絕跡，「他們仍存活在我們的基因裡。他們留下某些東西，到現在仍影響我們的血肉之軀。」

現代歐洲和亞洲人的基因約2%遺傳自尼安德塔人；第一位智人(Homo sapiens)約30萬年前出現在非洲。7萬年前，有些智人離開非洲大陸，移往歐亞大陸時，遇到尼安德塔人和丹尼索瓦人，種族混雜於焉展開。

普林斯頓大學基因學者艾奇(Joshua Akey)說，可能我們遺傳自尼安德塔人的基因排序，造成我們今日的生理時鐘。

這幅圖畫顯示，尼安德塔人日出而作，且吃蘑菇、松子和苔蘚。(美聯社)
這幅圖畫顯示，尼安德塔人日出而作，且吃蘑菇、松子和苔蘚。(美聯社)

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