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「紫色姊妹花」上映前 歐普拉在國家肖像畫廊為自己畫像揭幕

編譯徐薏茹／綜合13日電
電影新版「紫色姊妹花」即將上映，脫口秀天后歐普拉‧溫芙蕾13日在國家肖像畫廊為自己的肖像揭幕。（路透）
電影新版「紫色姊妹花」即將上映，脫口秀天后歐普拉‧溫芙蕾13日在國家肖像畫廊為自己的肖像揭幕。（路透）

脫口秀天后歐普拉‧溫芙蕾(Oprah Winfrey)13日在史密森尼學會(Smithsonian Institution)國家肖像畫廊(National Portrait Gallery)為自己的肖像揭幕，畫中她身穿飄逸的紫色長裙；她告訴在場的群眾，選擇紫色長裙並不是為了呼應即將於聖誕節上映的電影「紫色姊妹花」(The Color Purple)，「我選擇穿著紫色是因為對我來說，這一顏色在我的生命中具有深遠的影響」。

當拉下遮幕，首度看到芝加哥藝術家沃倫(Shawn Michael Warren)創作的肖像畫時，歐普拉驚呼：「令人驚歎，做得好。」

肖像的背景是歐普拉加州家裡的祈願花園，畫中的她手中握著橄欖樹的嫩枝。

沃倫表示，先前他請歐普拉思考，希望如何向後人展示其形象；他對歐普拉說：「妳本來可以選擇任何人，但妳認為應該讓一名來自您走紅期間家鄉的藝術家來享有這一榮譽。」

歐普拉說，她於1985年史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)執導的「紫色姊妹花」中扮演的角色，為她的未來奠定基礎；她主持「歐普拉‧溫芙蕾秀」(The Oprah Winfrey Show)逾25年；「歐普拉讀書俱樂部」(Oprah's Book Club)使她推薦的書籍成為暢銷書。2013年她更獲頒總統自由勳章。

國家肖像畫廊在聲明中說明，歐普拉對流行文化的貢獻以及她的慈善事業，為她在博物館內贏得一席之地。

館長金薩傑(Kim Sajet)說：「歐普拉作為歐普拉‧溫芙蕾秀的主持人和製作人而成名，展現與人交流無與倫比的能力，並激勵人們成為最好的自己。」

國家肖像畫廊揭幕的新肖像將近七呎高，將在一樓展出。

在致詞期間，歐普拉也為即將上映的新版「紫色姊妹花」宣傳，她擔任該片的製作人。

電影新版「紫色姊妹花」即將上映，脫口秀天后歐普拉‧溫芙蕾13日在國家肖像畫廊為自...
電影新版「紫色姊妹花」即將上映，脫口秀天后歐普拉‧溫芙蕾13日在國家肖像畫廊為自己的肖像揭幕。（路透）

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