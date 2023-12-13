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通膨降低民眾有感 消費者情緒指數升至69.4

編譯潘勛／綜合12日電
美國經濟正在好轉，就業人口增加 ，人民生活逐漸有感。圖為伊利諾州貼出假日招工啟事。(美聯社)
美國經濟正在好轉，就業人口增加 ，人民生活逐漸有感。圖為伊利諾州貼出假日招工啟事。(美聯社)

密西根大學(University of Michigan)表示，消費者情緒指數12月上升13%，來到69.4，民眾不僅較不擔憂通膨，而且對一些財務事宜變得較為樂觀，不僅逆轉指數連4個月的下跌，還回到8月的程度。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，即便依許多基礎廣泛的統計學來衡量，經濟現況其實相當好，但民眾的感受惡劣，外界著墨甚多。現在經濟不錯的訊息，看來已落實到民眾的感受。

LPL Financial公司全球首席策略師克洛斯比(Quincy Krosby)表示，新指數顯示「對經濟條件較為樂觀，這一點意味伴同薪資報告比預期來得好，都有助於支撐經濟仍然強韌的說詞」。

新報告也讓專家們吃了一驚。道瓊公司(Dow Jones Newswires)及華爾街日報(WSJ)調查的經濟學者們都認為，12月的情緒指數會略微升高到62.4，比11月的61.3來得好，但沒想到跳升得這麼高。

「消費者調查」(Surveys of Consumers)主任瓊安‧許(Joanne Hsu)表示，情緒改善的共識很普遍，跨越年齡、收入、教育、地理及政治認同。未來一年的通膨預期值，由上月的4.5%，本月降到3.1%。目前數值為2021年3月以來最低。

消費者普遍對經濟感受不好，擔憂可能發生衰退，而即便經濟維穩，專家2022、2023年對衰退仍討論一大堆。此外，消費者仍感受到過去幾年持續通膨，以及信用卡債上升、住居開銷高昂等其他影響。

通膨已經減緩好些個月，就業市場仍然走強，工人們的工資調升。消費者開支依然強勁，這正是沒出現衰退的一大理由。有可能好些人到這個月才真正有感。

密西根大學消費情緒指數根據向國人詢問多個項目如通膨、個人財務、生意狀況，以及他們對這些事情的展望，而計算出來。因為消費者開支占約美國經濟的七成，消費者情緒指數被視為重要指標，指出消費者願意開支多少，預測經濟走向如何。

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