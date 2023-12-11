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賓州州長表態挺猶太人 譴責反猶主義

編譯尤寶琪／綜合10日電

常春藤名校賓州大學校長馬季爾(Elizabeth Magill)因在國會聽證會就反猶言論給出爭議回覆而下台隔天，賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)和包括聯邦參議員凱西(Bob Casey)在內等多名賓州官員，10日在費城參加一場譴責反猶太主義活動，表態對猶太人的支持。

「我見到賓州民眾採取各種規模的行動來打擊反猶太主義，這些行動都很重要，」夏皮羅表示，「我在費城這裡見到學生發聲，並確保他們的聲音，在大學的權力階級中有被聽到，而領導階層也被追究責任。」

民主黨籍的夏皮羅在於羅德夫．沙洛姆猶太會堂(Rodeph Shalom Synagogue)舉行的譴責反猶太主義活動上發表演說，一同參與活動的，還包括民主黨籍參議員凱西、拉比(Rabbi)弗里德曼(Eli Freedman)和大費城猶太聯合會(Jewish Federation of Greater Philadelphia)會長巴拉班(Michael Balaban)。

「我們不應該需要在費城雨天聚集討論反猶太主義，但我們卻必須如此，」參議員凱西說，「我們齊聚此地，一同指出並譴責邪惡的反猶太主義。」

馬季爾是以哈戰爭以來，第一個因相關校園抗議事件而辭職的校長。

夏皮羅在演說後被問及馬季爾辭職一事時表示，「我認為大學從現在開始需要盡力，去確保所有學生在校園都感到安全。」

賓大二年級學生林哈特(Eitan Linhart)表示，校內一個猶太兄弟會最近遭人塗鴉，他有朋友也因為害怕而不敢在校內配戴基帕(Kippah)圓頂小帽。

「令我震驚的不是仇恨，而是他們的冷漠，」林哈特說，「在賓大，我們已經見到學生表達不滿、校友發揮影響力的結果。」

猶太 費城 賓州

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