協助斬首歷史老師 法國6青少年全判有罪

歷史老師帕第遇害，在法國引起震驚，圖為帕第生前執教的學校，在教室為他舉行追思。(路透)

2020年震驚法國，教師帕第(Samuel Paty)被指侮辱伊斯蘭先知穆罕默德遭人斬首事件，六名涉案青少年在巴黎經過兩星期審判後，8日被判全部罪名成立；其中五名男孩事發時年僅14及15歲，負責監視事發的高中學校周圍環境，並協助兇手識別帕第的身分，至於另一名當時13歲的女孩，被判誹謗罪成立。

行兇的18歲車臣難民阿布杜拉(Abdoullakh Anzorov)在事發後數分鐘，當場被警方擊斃。

歷史老師帕第遇害，在法國引起震驚，圖為在帕第生前執教的學校附近，放置的紀念牌。(路透)

47歲的帕第是歷史及地理老師，遇害前曾利用「查理周刊」(Charlie Hebdo)漫畫，作為道德倫理課程的教材，藉此討論法國言論自由法。

他展示的漫畫是「查理周刊」2015年首次刊出，當時已被指侮辱伊斯蘭先知，導致該雜誌辦公室遭伊斯蘭武裝分子血洗，釀成12人身亡。

據悉，阿布杜拉是從社群媒體 看到信息，指帕第在課堂上向學生展示「查理周刊」諷刺伊斯蘭先知穆罕默德的漫畫而不滿。

2020年10月16日，阿布杜拉在巴黎郊區光天化日下刺死帕第，並將對方斬首，事件促使法國當局對伊斯蘭協會、學校和清真寺展開鎮壓，指它們宣揚極端版本的伊斯蘭教義。

案發時六名被告尚未成年，因此在少年法庭閉門聆訊，五名男孩被指是為了錢，協助阿布杜拉盯梢及指認帕第，故裁定五人犯下刑事共謀罪。

至於當時13歲的女孩被控誹謗罪；她聲稱帕第在課堂展示漫畫之前，曾要求穆斯林學生表明身分並離開教室，事實上她當天根本沒有上帕第的課，然而這番謊話，引發她父親在社群媒體發表暴力言論，繼而導致有伊斯蘭極端分子不滿帕第，阿布杜拉就是其中之一。

案件在上月15日開審，經兩個多星期聆訊後，六名被告全部罪成，正等待判刑聆訊，預料他們刑罰將由14個月緩刑到六個月監禁不等。