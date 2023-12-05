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中國走線移民增加 華男落腳阿拉巴馬：在美才活得像人

編譯陳韻涵／綜合4日電
圖為今年5月從哥倫比亞通過「達連隘口」，一路跋渉，最後到達巴拿馬下奇基托邊界的中國人，接受邊警盤訊，目的地是美國。(美聯社)
圖為今年5月從哥倫比亞通過「達連隘口」，一路跋渉，最後到達巴拿馬下奇基托邊界的中國人，接受邊警盤訊，目的地是美國。(美聯社)

巴拿馬移民當局表示，今年徒步穿越連接中美洲與南美洲的「達連隘口」(Darién Gap)來美的中國人愈來愈多。紐約時報3日報導，受過教育或是富人，透過學生或工作簽證等合法管道移民，逃避中國慘澹的經濟前景和政治壓迫，而走達連隘口的無證客動機也相同。

報導中說，貧窮的中國人觀看社群媒體上的「指南」，徒步穿越達連隘口，越過數國邊界後抵美，這在中國移民中被稱為「走線」。

走線人入境後主動向美國海關自首，接著被送進無證移民收容中心，主張若遭遣返會受迫害的理由申請庇護，庇護申請被接受後，就能在美工作，展開新生活。

圖為今年5月從哥倫比亞通過「達連隘口」，一路跋渉，最後到達巴拿馬下奇基托邊界的中...
圖為今年5月從哥倫比亞通過「達連隘口」，一路跋渉，最後到達巴拿馬下奇基托邊界的中國人，接受邊警盤訊，目的地是美國。(美聯社)

紐時記者袁莉(Li Yuan)採訪的走線移民社經地位都不高，自述憂慮中國經濟進一步惡化，會陷入貧困，看不到自己或孩子的未來。

走線移民宣稱，在中國國家主席習近平治理的中國，任何人都可能成為國家打壓的對象；另外，若抗議老闆拖欠工資，或舉報開發商延遲交屋，甚至被發現閱讀「禁書」都會惹麻煩上身。

美國海關與邊境保護局(CBP)數據顯示，2023財年非法入境被捕的中國無證移民超過2萬4000人，同比過去十年僅不到1萬5000人。

四川基督教家庭出生的鍾先生去年聖誕節曾被抓去中共警局拷問。他決定走線來美後，從德州飛往紐約皇后區華人聚居的法拉盛，卻對殘破又昂貴的社區大感失望，隨後搬往阿拉巴馬州小鎮，並在中餐館打工。鍾先生說：「在美國人，才活得像個人。」

中國男子高志斌(音譯)曾在北京開電子工廠，因土地遭政府徵收，他提起行政訴訟後成為打壓對象。他今年春季帶著女兒花費35天走線來美，輾轉落腳舊金山。習近平上月在舊金山會晤拜登總統期間，他特地請假並在習近平的車隊駛過時，與其他抗議者在路邊高喊「習近平，下台！」

移民 走線 習近平

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