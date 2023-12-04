參議員致函商務部長 促將中國公安部鑑定中心重列黑名單

共和黨籍參議員布萊克本（圖）聯合多名議員致函雷蒙多，表達對將中國公安部鑑定中心自商務部實體清單中移除的憂慮。（美聯社）

多名聯邦參議員日前致函商務部 長雷蒙多，呼籲重新將中國公安部鑑定中心列入制裁實體清單中，因為將該機構從實體清單刪除，並不能追究中國非法生產芬太尼的責任。

總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平 於11月15日於美國舊金山舉行會談時，兩國元首同意成立禁毒合作工作組，打擊全球非法藥物，包括芬太尼（fentanyl）等合成藥物。美國商務部隨後也宣布將中國公安部鑑定中心移出實體清單，解除對其制裁，並於11月16日生效。

對此，共和黨籍參議員布萊克本（Marsha Blackburn）、布里特（Katie Britt）、海格提（Bill Hagerty）與范斯（J.D. Vance）1日聯合致函雷蒙多（Gina Raimondo）表達對將中國公安部鑑定中心自商務部實體清單中移除的憂慮。

議員們在信函中表示，中國持續透過社群媒體向孩子們灌輸思想，並利用芬太尼毒害美國人，這項取消對中國制裁的錯誤決定，只會讓習近平更加囂張。

信函指出，報導指稱，這項決定是為了鼓勵中國停止非法生產並出口致命的芬太尼原物料。雖然議員們同意阻止中共 出口這些原物料實體清單十分重要，且早應該行動，但這項策略是錯誤的。透過先將鑑定中心從實體清單中刪除，是在世界舞台展現弱點，「當美國的對手毒害並殺害美國公民時，我們不應乞求或談判」。

議員們指出，中共是全球最專制的政權之一，如果中共想要限制本國芬太尼生產，早就採取行動。透過取消制裁以為鼓勵是不合理的。習近平只會以實力回應。美國必須逼迫中國出手，明確表明只有在中共停止致命的芬太尼生產後，制裁才會解除。

議員們呼籲拜登政府重新將中國公安部鑑定中心納入實體清單，並對中共種族滅絕政權採取強硬立場。