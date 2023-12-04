我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爾灣3屍凶宅賣掉了 上市3周、195萬現金成交 買家超神祕

華人留學生 洛杉磯街頭被子彈「爆頭」 鮮血直流

參議員致函商務部長 促將中國公安部鑑定中心重列黑名單

中央社／華盛頓4日專電
共和黨籍參議員布萊克本（圖）聯合多名議員致函雷蒙多，表達對將中國公安部鑑定中心自商務部實體清單中移除的憂慮。（美聯社）
共和黨籍參議員布萊克本（圖）聯合多名議員致函雷蒙多，表達對將中國公安部鑑定中心自商務部實體清單中移除的憂慮。（美聯社）

多名聯邦參議員日前致函商務部長雷蒙多，呼籲重新將中國公安部鑑定中心列入制裁實體清單中，因為將該機構從實體清單刪除，並不能追究中國非法生產芬太尼的責任。

總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平於11月15日於美國舊金山舉行會談時，兩國元首同意成立禁毒合作工作組，打擊全球非法藥物，包括芬太尼（fentanyl）等合成藥物。美國商務部隨後也宣布將中國公安部鑑定中心移出實體清單，解除對其制裁，並於11月16日生效。

對此，共和黨籍參議員布萊克本（Marsha Blackburn）、布里特（Katie Britt）、海格提（Bill Hagerty）與范斯（J.D. Vance）1日聯合致函雷蒙多（Gina Raimondo）表達對將中國公安部鑑定中心自商務部實體清單中移除的憂慮。

議員們在信函中表示，中國持續透過社群媒體向孩子們灌輸思想，並利用芬太尼毒害美國人，這項取消對中國制裁的錯誤決定，只會讓習近平更加囂張。

信函指出，報導指稱，這項決定是為了鼓勵中國停止非法生產並出口致命的芬太尼原物料。雖然議員們同意阻止中共出口這些原物料實體清單十分重要，且早應該行動，但這項策略是錯誤的。透過先將鑑定中心從實體清單中刪除，是在世界舞台展現弱點，「當美國的對手毒害並殺害美國公民時，我們不應乞求或談判」。

議員們指出，中共是全球最專制的政權之一，如果中共想要限制本國芬太尼生產，早就採取行動。透過取消制裁以為鼓勵是不合理的。習近平只會以實力回應。美國必須逼迫中國出手，明確表明只有在中共停止致命的芬太尼生產後，制裁才會解除。

議員們呼籲拜登政府重新將中國公安部鑑定中心納入實體清單，並對中共種族滅絕政權採取強硬立場。

中共 商務部 習近平

上一則

金錢不是萬能 沒錢萬萬不能 氣候融資登COP28焦點議題

延伸閱讀

美專家：美沒出兵助烏 為留軍力護台

美專家：美沒出兵助烏 為留軍力護台
掌權10年 學者：習近平愈加強化極權制度

掌權10年 學者：習近平愈加強化極權制度
習近平訪上海救經濟 學者：民企信心盡失難挽回

習近平訪上海救經濟 學者：民企信心盡失難挽回
習近平會見盧卡申科：加快中白工業園區建設

習近平會見盧卡申科：加快中白工業園區建設

熱門新聞

社會安全局將於12月1日、29日發放社會安全生活補助金支票。（路透）

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2023-11-29 10:15
孟格之前接受CNBC專訪時說，他幾十年來都住在同一棟房子，他認為這樣對子女比較好。（美聯社）

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

2023-11-29 07:14
大通摩根執行長戴蒙表示中國發動對爭，有害世界，不利中國；若美國政府下令撤離在中國業務，他會照辦。(美聯社)

小摩CEO：如果美下令會離開中國 台爆戰事就將取消投注

2023-11-29 21:17
共和黨紐約州聯邦眾議員桑托斯遭23項罪名起訴，眾院1日將表決是否驅逐。（Getty Images）

眾院投票結果出爐 正式驅逐眾議員桑托斯

2023-12-01 11:10
中國呼吸疾病疫情持續延燒。(路透)

中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令

2023-12-01 22:31
中國北方流行的徽漿菌（或稱支原體）肺炎，引起關注，公衛專家提醒民眾防範。（路透）

中國黴漿菌疫情延燒 未來2-3周達高峰 美歐拉警報

2023-11-29 16:02

超人氣

更多 >
華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」
華女退學史丹福 新創AI公司 吸引矽谷大老競相投資

華女退學史丹福 新創AI公司 吸引矽谷大老競相投資
這家超市的牛肉 為何比別家便宜？

這家超市的牛肉 為何比別家便宜？
華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」
不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子

不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子