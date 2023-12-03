我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

假反詐中心來電索銀行卡資料 華人險上當 口音露餡

疫情急升 浙江義烏呼籲民眾「屯糧10天」引發恐慌

在美出生仍被視為外國人 6成亞裔美國人感覺被歧視

編譯周芳苑／綜合2日電
最新民調顯示，近6成亞裔美國人覺得被歧視，而且常被視為外國人。(美聯社)
最新民調顯示，近6成亞裔美國人覺得被歧視，而且常被視為外國人。(美聯社)

丕優研究中心(Pew Research Center)一項針對亞裔的最新民調顯示，近六成亞裔聲稱因所屬族裔而被歧視；此外，63%受訪者認為，反亞裔歧視沒有得到應有的關注。

這項民調指出，亞裔被歧視的形式不一而足。78%受訪者說，即使在美國出生仍被視為外國人，包括名字被念錯、被告知回自己國家，還因為偶爾說英語以外的語言遭蔑視，甚至被當作不會說英語。

在新冠疫情期間，反亞裔仇恨犯罪激增。32%受訪者提到，疫情爆發以來，所認識其他在美國生活的亞裔，有人因族裔而遭威脅或被攻擊。

37%受訪者曾被人以冒犯性名字稱呼，其中，在美出生的亞裔成年人被冒犯稱呼比率高達57%，移民到美國的亞裔則為30%。

同為亞裔成年人，在美國長大者比長大後才移民來美國的人更可能經歷歧視，原因包括在美國長大的人比其他亞裔成年人更能意識到歧視、有較多非亞裔朋友、青春期在美國受到種族歧視

來自南亞的受訪者被冒犯性稱呼比例最低，為29%，東亞、東南亞的亞裔比率各41%、39%；不過，南亞的亞裔被安檢時最常被攔截，高達35%，是東亞14%、東南亞15%的兩倍多。

一名30多歲在美國出生的印度裔女性參加丕優2021年研究，她說，九一一事件後有很大變化，她的父母在屋外、郵箱等所有地方貼美國國族，如今，她在機場排隊時也常被運輸安全管理局(TSA)人員攔下。

55%受訪者未曾聽過「模範少數族裔」(model minority)一詞，但約60%亞裔被貼上這個標籤，被認為富裕、數學及科學的學術能力特別強。一名20歲多歲在美國出生的華裔男子也參與這項調查，他說，他們似乎被認定該出色成功，非常聰明，事實不盡然。

種族因素也影響亞裔的工作和生活。五分之一亞裔聲稱在工作場所遭歧視，約十分之一表示鄰居為難他們，約十分之一說被警察攔截、搜查或盤問。

丕優研究中心這項民調是在2022年7月至2023年1月間，針對在美國居住的7006名亞裔成年人進行調查，對象包括中國、韓國、日本、菲律賓、印度和越南裔，是最大的六個亞裔族群，約占全美亞裔成年人81%。

亞裔 種族歧視 民調

上一則

川普勾勒第2任新政府 醫療、教育政策「把美國變回保守」

下一則

雷蒙多點名輝達：別為賺錢幫中國做晶片 籲美國國安勝過短期收入

延伸閱讀

晚到輕鬆拿工作證 有人卻已等34年 新舊無證客對立升高

晚到輕鬆拿工作證 有人卻已等34年 新舊無證客對立升高
中國呼吸道疾病病例激增 共和黨5參議員促頒旅行禁令

中國呼吸道疾病病例激增 共和黨5參議員促頒旅行禁令
搶分永續燃料大餅 農業部指「需靠CCUS」：攸關乙醇業生計

搶分永續燃料大餅 農業部指「需靠CCUS」：攸關乙醇業生計
罷免同黨議長逐出同事 眾議院共和黨人創造歷史

罷免同黨議長逐出同事 眾議院共和黨人創造歷史

熱門新聞

社會安全局將於12月1日、29日發放社會安全生活補助金支票。（路透）

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2023-11-29 10:15
孟格之前接受CNBC專訪時說，他幾十年來都住在同一棟房子，他認為這樣對子女比較好。（美聯社）

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

2023-11-29 07:14
大通摩根執行長戴蒙表示中國發動對爭，有害世界，不利中國；若美國政府下令撤離在中國業務，他會照辦。(美聯社)

小摩CEO：如果美下令會離開中國 台爆戰事就將取消投注

2023-11-29 21:17
黑色星期五開跑，消費者一早就排隊準備進百貨公司搶買折扣好貨。（路透）

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

2023-11-25 10:30
民主黨人擔心社群媒體誇大了現在美國經濟存在的問題，從而影響了拜登總統的選情，以致他的民調一直下滑。圖為拜登(前右)24日在麻州度感恩節假。(美聯社)

一份麥當勞大麥克餐16元？白宮憂社媒以訛傳訛抹殺經濟成就

2023-11-26 08:30
共和黨紐約州聯邦眾議員桑托斯遭23項罪名起訴，眾院1日將表決是否驅逐。（Getty Images）

眾院投票結果出爐 正式驅逐眾議員桑托斯

2023-12-01 11:10

超人氣

更多 >
「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了

「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了
張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光

張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光
甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間

甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間
河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代

河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代
躺平？貴州00後「山上養老」 他駁：不比上班輕鬆

躺平？貴州00後「山上養老」 他駁：不比上班輕鬆