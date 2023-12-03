在美出生仍被視為外國人 6成亞裔美國人感覺被歧視

最新民調顯示，近6成亞裔美國人覺得被歧視，而且常被視為外國人。(美聯社)

丕優研究中心(Pew Research Center)一項針對亞裔 的最新民調 顯示，近六成亞裔聲稱因所屬族裔而被歧視；此外，63%受訪者認為，反亞裔歧視沒有得到應有的關注。

這項民調指出，亞裔被歧視的形式不一而足。78%受訪者說，即使在美國出生仍被視為外國人，包括名字被念錯、被告知回自己國家，還因為偶爾說英語以外的語言遭蔑視，甚至被當作不會說英語。

在新冠疫情期間，反亞裔仇恨犯罪激增。32%受訪者提到，疫情爆發以來，所認識其他在美國生活的亞裔，有人因族裔而遭威脅或被攻擊。

37%受訪者曾被人以冒犯性名字稱呼，其中，在美出生的亞裔成年人被冒犯稱呼比率高達57%，移民到美國的亞裔則為30%。

同為亞裔成年人，在美國長大者比長大後才移民來美國的人更可能經歷歧視，原因包括在美國長大的人比其他亞裔成年人更能意識到歧視、有較多非亞裔朋友、青春期在美國受到種族歧視 。

來自南亞的受訪者被冒犯性稱呼比例最低，為29%，東亞、東南亞的亞裔比率各41%、39%；不過，南亞的亞裔被安檢時最常被攔截，高達35%，是東亞14%、東南亞15%的兩倍多。

一名30多歲在美國出生的印度裔女性參加丕優2021年研究，她說，九一一事件後有很大變化，她的父母在屋外、郵箱等所有地方貼美國國族，如今，她在機場排隊時也常被運輸安全管理局(TSA)人員攔下。

55%受訪者未曾聽過「模範少數族裔」(model minority)一詞，但約60%亞裔被貼上這個標籤，被認為富裕、數學及科學的學術能力特別強。一名20歲多歲在美國出生的華裔男子也參與這項調查，他說，他們似乎被認定該出色成功，非常聰明，事實不盡然。

種族因素也影響亞裔的工作和生活。五分之一亞裔聲稱在工作場所遭歧視，約十分之一表示鄰居為難他們，約十分之一說被警察攔截、搜查或盤問。

丕優研究中心這項民調是在2022年7月至2023年1月間，針對在美國居住的7006名亞裔成年人進行調查，對象包括中國、韓國、日本、菲律賓、印度和越南裔，是最大的六個亞裔族群，約占全美亞裔成年人81%。