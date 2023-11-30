7月全球均溫飆破17℃…COP28氣候峰會開幕 搶救巴黎協定

COP28全球氣候峰會30日在杜拜舉行。圖為中國館。（新華社）

「攝氏17度！(華氏62.6度)」今年7月，全球均溫首次飆破這個關鍵數字，創下有紀錄以來新紀錄。全球碳排續增加，聖嬰現象發威，30日在杜拜登 場的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28），近200國談判代表，將面對比熱浪燙手百倍的難題：做出行動，挽救瀕臨破功的「巴黎協定」。

本報系聯合報及願景工程基金會長期關注氣候議題，連續第三年派出採訪團全程參與氣候峰會 ，提供讀者最即時的國際氣候談判進展。本次採訪由國泰金控擔任共同倡議夥伴，不干預選題與採訪寫作，支持新聞獨立性，一同為氣候危機發聲。

「連續均溫破紀錄，這是174年來的紀錄，也是警訊。」長期參加氣候峰會的媽媽氣候行動聯盟秘書長楊順美憂心說，多份報告指出，全球升溫會在2030年前飆破攝氏1.5度，讓「巴黎協定」目標破功，「這會變成常態」。

歐盟監測機構「哥白尼氣候變化服務」示警，今年將成為有紀錄以來最熱的一年。COP28主辦國阿拉伯聯合大公國也遭受衝擊，今年8月測到全年最高溫「攝氏50.8度(華氏123度)」。阿布達比環境署也曾警告，全球暖化將使海平面上升九公尺，為濱海居民帶來災難。

此次COP28重要議題，包括「全球盤點」巴黎協定的減碳目標、削減化石燃料及損失與損害基金的細節談判。然而，峰會主席賈比爾（Sultan Al Jaber）身兼阿布達比國家石油 公司執行長、杜拜限縮人權，都引發外界質疑。

據報導，11月30日與12月1日將有包括英國國王查理三世等140多位領袖發表演說，為近兩周會談拉開序幕。美國總統拜登不會出席，副總統賀錦麗可望與國務卿布林肯和氣候特使柯瑞與會。