COP28全球氣候峰會5大看點 能源轉型優先

杜拜一名男子29日走過聯合國氣候峰會會場。（歐新社）

全球破紀錄高溫和極端氣候災難頻傳，顯示有必要採取緊急行動因應氣候災難。聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議(COP28)30日將在杜拜登 場，能源轉型、損失與損害基金、氣候資金缺口、甲烷和糧食系統以及地方參與度將是五個值得關注的面向。

1.能源轉型

若要依「巴黎協定」(Paris Agreement)將長期升溫幅度限制在攝氏1.5度以內，能源轉型至關重要。2021年在蘇格蘭格拉斯哥(Glasgow)舉行的COP26 上，各國同意「逐步減少未使用碳捕捉的燃煤發電」。

此後，各國政府和環保人士便持續力推將類似概念拓展到石油 和天然氣上，不過確切的措辭將有待敲定。外界高度期待各國能承諾於2030年前讓再生能源產能達三倍，美國和中國最近發表聲明支持這項目標。

2.損失與損害基金

去年在埃及夏姆錫克(Sharm El-Sheikh)舉行的COP27，原則上同意補償碳排很低卻面臨嚴峻氣候災難的國家。然而，讓「損失與損害」專款上路，光談判作業就拖了超過一年，這些費用是否只有富國支付以及哪些國家可以接受專款，仍待討論。

今年11月初達成了一項協議草案，COP28主席賈比爾(Sultan Ahmed Al Jaber)說，他希望相關決定能在這次會議達成。

3.氣候資金缺口

專家小組認為，到了2030年，全世界每年需要超過3兆元資金，才能讓各項氣候目標保持下去。

2009年，富國承諾在2020年前每年提供1000億元氣候資金。這個目標直到去年才終於實現。COP28預料將為新的資金目標訂定基礎用以取代舊時的1000億元目標，不過各方並未被要求於今年做出決定。

4.甲烷和糧食系統

中國、美國和阿拉伯聯合大公國預計將在會議期間舉行甲烷和非二氧化碳溫室氣體峰會，也許有助2021的「全球甲烷減排承諾」，以實現2030年前將甲烷減排30%目標。此外，COP28將首度讓糧食系統成為主題。糧食系統占人為溫室氣體排放量三分之一，而極端氣候和乾旱則反過來威脅糧食生產和運輸。

5.地方參與度

COP28將首度舉辦由數百名地方政府領導人參加的峰會。2050年全球七成人口將都住在都市，提升地方層級參與氣候問題至關重要。