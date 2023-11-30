我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融業遇寒冬？美國銀行將關閉灣區20多家分行

消費者報告：電動車比汽油車不可靠 故障率高出80%

COP28全球氣候峰會5大看點 能源轉型優先

編譯中心／綜合報導
杜拜一名男子29日走過聯合國氣候峰會會場。（歐新社）
杜拜一名男子29日走過聯合國氣候峰會會場。（歐新社）

全球破紀錄高溫和極端氣候災難頻傳，顯示有必要採取緊急行動因應氣候災難。聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議(COP28)30日將在杜拜登場，能源轉型、損失與損害基金、氣候資金缺口、甲烷和糧食系統以及地方參與度將是五個值得關注的面向。

1.能源轉型

若要依「巴黎協定」(Paris Agreement)將長期升溫幅度限制在攝氏1.5度以內，能源轉型至關重要。2021年在蘇格蘭格拉斯哥(Glasgow)舉行的COP26上，各國同意「逐步減少未使用碳捕捉的燃煤發電」。

此後，各國政府和環保人士便持續力推將類似概念拓展到石油和天然氣上，不過確切的措辭將有待敲定。外界高度期待各國能承諾於2030年前讓再生能源產能達三倍，美國和中國最近發表聲明支持這項目標。

2.損失與損害基金

去年在埃及夏姆錫克(Sharm El-Sheikh)舉行的COP27，原則上同意補償碳排很低卻面臨嚴峻氣候災難的國家。然而，讓「損失與損害」專款上路，光談判作業就拖了超過一年，這些費用是否只有富國支付以及哪些國家可以接受專款，仍待討論。

今年11月初達成了一項協議草案，COP28主席賈比爾(Sultan Ahmed Al Jaber)說，他希望相關決定能在這次會議達成。

3.氣候資金缺口

專家小組認為，到了2030年，全世界每年需要超過3兆元資金，才能讓各項氣候目標保持下去。

2009年，富國承諾在2020年前每年提供1000億元氣候資金。這個目標直到去年才終於實現。COP28預料將為新的資金目標訂定基礎用以取代舊時的1000億元目標，不過各方並未被要求於今年做出決定。

4.甲烷和糧食系統

中國、美國和阿拉伯聯合大公國預計將在會議期間舉行甲烷和非二氧化碳溫室氣體峰會，也許有助2021的「全球甲烷減排承諾」，以實現2030年前將甲烷減排30%目標。此外，COP28將首度讓糧食系統成為主題。糧食系統占人為溫室氣體排放量三分之一，而極端氣候和乾旱則反過來威脅糧食生產和運輸。

5.地方參與度

COP28將首度舉辦由數百名地方政府領導人參加的峰會。2050年全球七成人口將都住在都市，提升地方層級參與氣候問題至關重要。

拜登 石油 COP26

上一則

強烈太陽風暴 美歐這兩天或可見極光

下一則

評／俞接駐美代表 蔡政府求平安 調李駐歐盟 遭疑瞻前不顧後

延伸閱讀

拜登不去聯合國氣候峰會 柯瑞代表出席

拜登不去聯合國氣候峰會 柯瑞代表出席
史上規模最大 聯合國氣候峰會30日登場 美官員卻曝「拜登將缺席」

史上規模最大 聯合國氣候峰會30日登場 美官員卻曝「拜登將缺席」
奧特曼遭OpenAI解雇7看點 AI界怎麼走

奧特曼遭OpenAI解雇7看點 AI界怎麼走
紐約客談╱糧食卡盜刷嚴重 不可輕忽

紐約客談╱糧食卡盜刷嚴重 不可輕忽

熱門新聞

社會安全局將於12月1日、29日發放社會安全生活補助金支票。（路透）

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2023-11-29 10:15
根據聯邦政府資料，過去一年在美墨邊境遭查緝的中國籍無證移民有2萬4000人，過去十年美墨邊境遭查緝中國無證客合計則不到1萬5000人。(路透)

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

2023-11-24 13:38
黑色星期五開跑，消費者一早就排隊準備進百貨公司搶買折扣好貨。（路透）

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

2023-11-25 10:30
孟格之前接受CNBC專訪時說，他幾十年來都住在同一棟房子，他認為這樣對子女比較好。（美聯社）

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

2023-11-29 07:14
Adobe追蹤線上銷售情況後預測，今年假期折扣幅度將創紀錄，很多商品將出現史上最大降價幅度。（Getty Images）

25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單

2023-11-23 12:15
民主黨人擔心社群媒體誇大了現在美國經濟存在的問題，從而影響了拜登總統的選情，以致他的民調一直下滑。圖為拜登(前右)24日在麻州度感恩節假。(美聯社)

一份麥當勞大麥克餐16元？白宮憂社媒以訛傳訛抹殺經濟成就

2023-11-26 08:30

超人氣

更多 >
2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳
20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價

20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價
海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適
孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義
65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元

65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元