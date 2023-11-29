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谷歌地熱發電系統輸電內華達電網 美清潔能源史寫新頁

記者張聲肇／綜合報導
谷歌合作夥伴、休士頓「火佛能源」公司的地熱發電系統已開始輸電到內華達州電網，供自家的資料中心使用。圖為該公司電廠。(美聯社)
谷歌合作夥伴、休士頓「火佛能源」公司的地熱發電系統已開始輸電到內華達州電網，供自家的資料中心使用。圖為該公司電廠。(美聯社)

網路巨擘谷歌(Google)28日宣布，它的地熱發電系統已開始輸電到內華達州電網，供自家的資料中心使用；此一發展，替美國的清潔能源史寫下新的一頁。

美聯社報導，谷歌合作夥伴、休士頓「火佛能源」(Fervo Energy)公司創辦人暨執行長拉提默(Tim Latimer)說，能夠把電力輸送到電網，是很多新能源公司沒辦法達到的里程碑。他說，這是件大事，也將持續把熱能帶向新境界。

國際能源署(The International Energy Agency)很早以前就預言，地熱可能成為解決氣候變遷問題的功臣；該署2011年就指出，地熱發電可在2050年前達到全球總發電量的3.5%，替地球減少800百萬噸(megatonnes)的二氧化碳排放量。

谷歌作此宣布之前，沒人認為國際能源署的預言會成真。如今火佛能源將把目前的示範計畫擴展到更多地方，生產更多「零碳」電力，例如在猶他州西南部挖掘地熱發電井，完工後可生產400兆瓦(megawatt)電力。

谷歌和火佛能源2021年開始合作在內華達溫內穆卡(Winnemucca)附近挖掘地熱發電井，三座井已商業運營，向該州電網輸入3.5兆瓦電。這不敷谷歌當地資料處理中心所需，須另向太陽能發電業者購電。

谷歌在內華達州拉斯維加斯附近和雷諾附近各有地熱發電系統，谷歌全球零碳供電計畫負責人泰若爾(Michael Terrell)說，谷歌計畫在全球各地資料處理中心都使用地熱發電，替零排放科技盡一份心力。

他說，「我們希望這(3.5兆瓦發電系統)是一塊跳板，讓我們跳到更為先進的地熱發電境界」。

谷歌2020年宣布，2030年前，就要做到「每天每一小時」所使用的電，都是「零碳排放」的能源。

很多能源專家相信，像谷歌那樣的大型企業可對加速拓展清潔能源發揮催化劑作用。

泰若爾說，谷歌很早就開始支持風力和太陽能發電，對這兩大乾淨能源市場的起飛，頗有貢獻。

聯邦能源資訊管理局(Energy Information Administration)說，美國雖然在全球地熱發電領先各國，但地熱發電量也僅占全國總商業發電量不到0.5%。

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