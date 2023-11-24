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「讓阿根廷再度偉大」 川普賀米雷伊 擬訪阿

記者張聲肇／綜合報導
阿根廷總統當選人、人稱「阿根廷版川普」的米雷伊(左)辦公室23日表示，美國前總統川普已致電米雷伊恭賀。（路透）
阿根廷總統當選人、人稱「阿根廷版川普」的米雷伊(左)辦公室23日表示，美國前總統川普已致電米雷伊恭賀。（路透）

阿根廷總統當選人、人稱「阿根廷版川普」的米雷伊(Javier Milei)辦公室23日表示，美國前總統川普已致電米雷伊恭賀，並說要到布宜諾斯艾利斯和「讓阿根廷再度偉大」的阿根廷總統會面。

米雷伊辦公室說，川普22日晚電話祝賀米雷伊勝選，說米雷伊的｢壓倒性勝利｣會產生「全球性的衝擊。」米雷伊將於12月10日就職。

獨家報導美國川普祝賀阿根廷版川普消息的記者馬朱爾(Luis Majul)23日在社媒X(前推特)上說，替兩位總統級人物拉線的，是巴西前總統波索納洛(Jair Bolsonaro)的律師兒子愛德華多‧波索納洛(Eduardo Bolsonaro)。而米雷伊親自貼文說，沒錯。

川普自己先上傳賀詞說，「我以你為榮，你會翻轉貴國的局勢，讓貴國大好，真正讓阿根廷再度偉大」。

經濟學者出身的米雷伊會被比做阿根廷版川普，從他自己的談話就可看出，不是沒有道理。他接受前福斯新聞主播卡爾森(Tucker Carlson)訪問時，對川普讚揚有加，還呼籲爭取再任總統的川普「繼續鬥爭社會主義」。

米雷伊先和美國總統拜登通話，幾小時後才接到川普的電話。

白宮說，拜登恭喜米雷伊當選後，談到兩國在經濟、區域與多邊合作、諸多共同的優先目標方面「堅強的關係」，鼓吹人權、促進糧食安全、投資清潔能源等，就是兩國共同目標。

紐約時報說，向來對統治極權國家的強人很有好感的川普，看到自稱「無政府主義-資本主義者」、人稱「狂人」的米雷伊當選，喜不自勝，因為他若能重返白宮，外國「盟友」又多一人。和威權主義眉來眼去的右翼民粹主義，威力不小，由米雷伊在舉世「反現任」狂潮中勝出，可見一斑。

「民主政治怎麼死的」一書的作者、哈佛大學政治科學家勒維茨基(Steven Levitsky)說，這年頭，當個民粹主義者比過去容易多了。

川普 拜登 波索納洛

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