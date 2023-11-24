美加邊界非法移民入境大增 佛蒙特不到1年 逮捕案超11年總和

由美國、加拿大邊境入美尋求庇護、或非法入境者，過去一年當中大為增加。（美聯社）

美國聯邦邊界執法當局指出，由美國、加拿大邊界入美尋求庇護、或非法入境 者不懼酷嚴極險，過去一年當中大為增加；專家表示，這與更廣的全球移民 形態相符。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，聯邦邊界執法當局頻頻警告，跨越北方邊境有諸多凶險，尤其在冬季那幾個月，氣溫降到零度以上，暴風雪更會惡化天候。

雖說危險，但更多大致為墨西哥 人的移民試圖由北境穿越；美加邊境為世界最長，為5525哩；與墨西哥邊境長1900哩，而且前總統川普在那兒花約10億元蓋了450哩長的邊界牆。

由海關及邊境保護局(CBP)公布的2023會計年度最新數據，在北方邊境遇到18萬9402起越界事件，其中一些人是來到合法的入境站，投案要求庇護，還有些人是非法入境後被捕。

同一期間，有1萬21起非法入境而致逮捕事件。記者兼研究員特勒蒙多(Noticias Telemundo)指出，由美加邊界非法入境的以墨西哥無證移民最多，由2022年的882起逮捕，到今年增為4868起。

其他最多無證移民被捕的國家有印度，由2022年的237起增至2023年的1630起；委內瑞拉由2022年的5起，至2023年增為753起。

CBP駐佛蒙特州「斯旺頓防區」(Swanton Sector)的隊長賈西亞(Robert García)表示，不到一年間逮捕件數便超過6700起，比過去11年總合還要多。

雖然比起CBP在美墨邊界遭遇204萬5838起非法入境來說，在美加邊界出現的件數要輕得多；專家表示，北方邊界入境數正在上升。

「移民政策研究所」(Migration Policy Institute)學者柯琳‧普澤爾-卡瓦諾(Colleen Putzel-Kavanaugh)表示，依該所所見，全球正出現大幅度移民，是二次世界大戰以來之最；人們移動的速度比以往來得快，也可見諸北方邊界。

共和黨總統提名參選人拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)提議在南北兩邊境都建邊界牆；專家對此表示，此舉勢將花費極大，且無功效，由南方邊界可知，圍牆只把移民推往人類可走的通道。另外北方邊界的地理環境多變，有河湖森林等，環境衝擊巨大。