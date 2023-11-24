我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭台銘宣布退出總統大選：人退，志不退

傳郭台銘將聲明退選？ 郭辦自君悅會談後仍未回應媒體

美加邊界非法移民入境大增 佛蒙特不到1年 逮捕案超11年總和

編譯潘勛／綜合23日電
由美國、加拿大邊境入美尋求庇護、或非法入境者，過去一年當中大為增加。（美聯社）
由美國、加拿大邊境入美尋求庇護、或非法入境者，過去一年當中大為增加。（美聯社）

美國聯邦邊界執法當局指出，由美國、加拿大邊界入美尋求庇護、或非法入境者不懼酷嚴極險，過去一年當中大為增加；專家表示，這與更廣的全球移民形態相符。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，聯邦邊界執法當局頻頻警告，跨越北方邊境有諸多凶險，尤其在冬季那幾個月，氣溫降到零度以上，暴風雪更會惡化天候。

雖說危險，但更多大致為墨西哥人的移民試圖由北境穿越；美加邊境為世界最長，為5525哩；與墨西哥邊境長1900哩，而且前總統川普在那兒花約10億元蓋了450哩長的邊界牆。

由海關及邊境保護局(CBP)公布的2023會計年度最新數據，在北方邊境遇到18萬9402起越界事件，其中一些人是來到合法的入境站，投案要求庇護，還有些人是非法入境後被捕。

同一期間，有1萬21起非法入境而致逮捕事件。記者兼研究員特勒蒙多(Noticias Telemundo)指出，由美加邊界非法入境的以墨西哥無證移民最多，由2022年的882起逮捕，到今年增為4868起。

其他最多無證移民被捕的國家有印度，由2022年的237起增至2023年的1630起；委內瑞拉由2022年的5起，至2023年增為753起。

CBP駐佛蒙特州「斯旺頓防區」(Swanton Sector)的隊長賈西亞(Robert García)表示，不到一年間逮捕件數便超過6700起，比過去11年總合還要多。

雖然比起CBP在美墨邊界遭遇204萬5838起非法入境來說，在美加邊界出現的件數要輕得多；專家表示，北方邊界入境數正在上升。

「移民政策研究所」(Migration Policy Institute)學者柯琳‧普澤爾-卡瓦諾(Colleen Putzel-Kavanaugh)表示，依該所所見，全球正出現大幅度移民，是二次世界大戰以來之最；人們移動的速度比以往來得快，也可見諸北方邊界。

共和黨總統提名參選人拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)提議在南北兩邊境都建邊界牆；專家對此表示，此舉勢將花費極大，且無功效，由南方邊界可知，圍牆只把移民推往人類可走的通道。另外北方邊界的地理環境多變，有河湖森林等，環境衝擊巨大。

移民 非法入境 墨西哥

上一則

「讓阿根廷再度偉大」 川普賀米雷伊 擬訪阿

下一則

指控期限將屆… 槍與玫瑰主唱 被控性侵「閣樓」模特兒

延伸閱讀

芬蘭控俄羅斯放任非法移民入境 將關閉半數過境點

芬蘭控俄羅斯放任非法移民入境 將關閉半數過境點
非法入境 德州立法授權州警執法

非法入境 德州立法授權州警執法
連3個月成長後 10月非法移民數下降 被捕中國人略增

連3個月成長後 10月非法移民數下降 被捕中國人略增
移民專頁／用AP身分入境 將喪失F1和OPT身分

移民專頁／用AP身分入境 將喪失F1和OPT身分

熱門新聞

專家指出，民眾最常犯的錯誤是提早申領社安金。(路透)

領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利

2023-11-19 01:16
肢體語言專家分析拜習握手時透露的隱諱訊息。(取材自BloombergQuicktake影片截圖、美聯社)

握手有玄機？習近平1動作 「暗示拜登別耍壞」

2023-11-16 20:29
華春瑩發布一張拜登打開他的iPhone手機，給習近平看照片的輕鬆畫面（左圖），以及另一張習近平1985年首次公開訪美站在舊金出金門大橋前的照片（右圖）。（取材自X）

拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone手機 問習「你認識這個年輕人嗎？」

2023-11-15 22:31
羅莎琳是前總統卡特最親密的顧問，也是最堅強的支持者，圖為兩人1970年慶祝卡特競選獲勝。(美聯社)

剛出生就相遇…結婚77年 羅莎琳從未體驗沒有卡特的生活

2023-11-19 20:00
前第一夫人羅莎琳‧卡特(Rosalynn Carter，左)、前總統卡特(Jimmy Carter，右)的妻子，於周日以96歲高齡去世。(美聯社資料照)

前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲

2023-11-19 15:51
(取自路透X平台)

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

2023-11-21 16:26

超人氣

更多 >
侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」
柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統
撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統

撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統
藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選

藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選
25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單

25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單