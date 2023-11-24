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荷蘭也轉向… 歐陸加速右傾 凸顯移民問題

編譯陳曉慈／綜合報導
歐洲極右勢力崛起，幾乎沒有任何一國倖免，「荷蘭版川普」威爾德斯當選總理，更為歐洲政治投下震撼彈。（美聯社）
歐洲極右勢力崛起，幾乎沒有任何一國倖免，「荷蘭版川普」威爾德斯當選總理，更為歐洲政治投下震撼彈。（美聯社）

繼匈牙利、義大利、斯洛伐克後，荷蘭成為另一個向右轉的歐洲國家，法國與德國的極右派支持度則不斷上升。華爾街郵報和歐洲新聞台等外媒指出，歐洲極右派聲勢看漲，與移民問題有關。

「荷蘭版川普」威爾德斯當選總理，為歐洲政治投下震撼彈。華郵報導，歐洲極右勢力崛起，幾乎沒有任何一國倖免，部分歐洲極右人士甚至將自己形塑成「歐版川普」。而傳統主流政黨為了抗衡極右勢力，也被迫做出過去不曾想像過或幾乎不可能的政治抉擇；與極右翼對抗已成為歐洲領袖釐清自身政治認同的一場考驗。

在西班牙7月國會大選中，左翼社會勞工黨以及對手極右翼民聲黨都未獲得過半席次，社會勞工黨黨魁、總理桑傑士為了換取加泰隆尼亞獨派政黨支持，承諾將特赦加獨人士，引發超過三分之二民眾反對。桑傑士雖於16日成功贏得連任，卻也面臨數十萬民眾上街的大規模示威。

在德國，中間偏左的蕭茲聯合政府支持率不斷下跌，根據德國民調機構INSA，上周德國政府支持率跌剩35%。蕭茲11月大幅刪減移民的社會預算，並加速庇難審查程序，與此同時，反移民的極右翼另類選擇黨支持率則節節攀升，已是德國支持率次高的政黨。

法國極右政黨國民聯盟領袖雷朋的聲勢也不斷看漲。去年總統大選決選，雷朋得票率達42%，她主張禁止穆斯林女性在公共場合穿戴頭巾，引發法國總統馬克宏抨擊，但馬克宏的教育部長今年卻下令禁止在公共學校穿著穆斯林長罩袍，遭質疑拉攏極右選民。雷朋已連續三次競選總統，在2027年法國大選的可能候選人中，雷朋支持度位居第一。

近期向右轉的歐陸國家除荷蘭外，斯洛伐克民族主義政黨方向黨在9月國會大選中勝出，匈牙利民族主義總理奧班在4月全國大選贏得第4個任期，義大利極右翼兄弟黨則贏得去年9月的全國大選。

歐洲新聞台報導，智庫歐洲政策中心副執行長伊曼諾里蒂斯指出，移民議題是多數歐洲國家向右轉的主因，選民透過支持極右派，表達對主流政黨在經濟表現的不滿。

奧斯陸大學副教授索爾萊夫森說，許多歐洲選民對傳統政黨感到失望，而部分極右派政黨在因應經濟問題及俄烏衝突引發難民潮等複雜的全球挑戰上，提出拒收移民等口號式簡單解方，因此獲得部分選民信任。

德國 移民 義大利

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