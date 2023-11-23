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黑色星期五吸客 5天估1.8億人瘋買 網購將削弱擠店人潮

記者張聲肇／綜合報導
紐約曼哈頓市中心，人群行經掛滿「黑色星期五」折扣的大型商場，民眾現在仍是搶折扣，但多已轉戰線上購物。（美聯社）
紐約曼哈頓市中心，人群行經掛滿「黑色星期五」折扣的大型商場，民眾現在仍是搶折扣，但多已轉戰線上購物。（美聯社）

全國零售聯盟(National Retail Federation)預估今年「黑色星期五」(Black Friday)帶出的感恩節周末購物人潮將達1.82億人，僅黑色星期五當天即超過1.3億人，其中網購人數將削弱擠店大軍，由於通膨限縮了消費者荷包的購買力，總銷售量可能持平。

美聯社報導，所謂黑色星期五是指感恩節過後的星期五，今年落在11月24日；黑色星期五這個名詞流傳已經好幾代，不盡指時下流行的假日購物狂潮，例如，1869年黃金市場崩盤，也被稱為黑色星期五。

它變成感恩節後的購物潮，約始自20世紀中費城陸軍海軍年度運動會前聚集的人潮，趁運動會期間順便到以折扣號召的店裡選購，人潮擠到要出動警察和市府員工出面維持秩序而聞名。

1975年金貝爾百貨公司(Gimbels )的銷售經理對美聯社說，公車司機和計程車司機看到警察在路上維持秩序，不准隨便穿越馬路搶搭車的情況，讓他們頭疼不已，隨口叫出「黑色星期五」，大家也就習以為常了。

更早在1950和60年代，也聽過這個名詞。馬里蘭大學商學院行銷學教授張捷(Jie Zhang，音譯)說，紐約某行業的刊物在1951年就以「黑色星期五」一詞形容很多員工感恩節過後請病假，把假期連成長周末的情況。

1980年代起，全國零售業者則把「黑色星期五」當作營業額因為假期銷售量大增而轉虧為盈的契機；不過，專家指出，業者每年有好幾個業績大漲、帳面由負轉正的時節，這種說法應予存疑。

近幾十年，「黑五」變成有點負面的名詞，因為它讓人聯想到瘋狂擠進店裡搶購極大折扣商品的人潮，或為了買到限購品漏夜排長隊的購物客。幸好，網購漸盛，擠店的必要降低，新冠病疫流行更加速「在家上網購物」的風氣，擠破頭甚至打架搶購「頭十件」大折扣商品的鏡頭也少見了些。

波士頓大學商學院副教授札高斯基(Jay Zagorsky)說，實體店11月零售高峰期大約在20年前，根據商務部統計，那年第四季，電子商務交易的零售額只占總額的1.7%。去年，這個比率已升為16.3%，比2019年的12.7%增加不少。

黑色星期五 費城 Black Friday

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