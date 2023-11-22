感恩節談什麼？ 不同世代都同意：餐桌上最不想碰政治

感恩節晚餐聚會上千萬勿討論政治，否則會大煞風景。(美聯社)

23日即是感恩節，親朋好友齊聚一堂，到底該聊什麼話題呢？線上語言學習平台Preply民調 顯示，儘管最受歡迎和最不受歡迎的感恩節話題反映了世代差異，但Z、X、千禧和嬰兒潮世代都同意一件事：餐桌上千萬別碰政治。

Preply這項民調是為了瞭解每州對於做一個好客人該做和不該做什麼，以及民眾最想討論和最不想討論的話題是什麼；超過90%的民調參與者表示，不想在感恩節晚餐上討論政治；拜登、川普和2024年總統大選全都登上最不受歡迎五大話題榜。

根據調查，相較任何與政治或新冠肺炎有關的話題，美國人對討論旅行計畫、喜歡的節目和電影、美式足球 和寵物等話題更有興趣。

超過30%的Z世代受訪者表示，今年將改與朋友一起慶祝來避免家庭鬧劇；雖然每個人的家庭情況都不同，但別在感恩節時提起會引起負面反應的話題，改討論大家都喜歡的話題，就能大幅減少家庭鬧劇的發生，並改善與親朋好友的關係。

根據Preply的調查，受訪者表示願意在餐桌上討論的話題包括：回憶分享、旅行計劃、個人喜好、最喜歡的節目和電影、八卦 、寵物、美式足球、食譜、紀念性時刻和音樂。

Preply的調查顯示，Z世代喜歡討論婚禮、八卦與籃球，千禧世代喜歡討論旅行計畫與計畫生育，X世代討論寵物與美式足球，而嬰兒潮世代則愛討論最喜歡的書籍、節目、電影和食譜。

而在最不受歡迎的話題方面，受訪者一致同意，最不想被問到體重的變化；Z世代最不喜歡被問到為什麼單身或失業，千禧世代和 X世代都不想被問到婚姻或家庭問題，而嬰兒潮世代則不想被問到，是否接種了疫苗或他們投票給誰。

根據調查，今年感恩節最不受歡迎的十大主題為：2024年選舉、川普、家庭鬧劇和八卦、拜登、新冠肺炎、人際關係、工作、個人財務、戰事和陰謀論。