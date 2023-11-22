拜習會曾談反毒 拜登：將核實中國是否阻芬太尼流入美

圖為美國海關在芝加哥機場查獲航空郵寄到美國的芬太尼。(路透)

拜登 總統21日表示，他上周在舊金山和中國國家主席習近平 會談時，針對限制芬太尼毒品流入美國的問題，採取了「重要」的步驟，接下來他會「核實」中方是否說到做到。

國會山莊報(The Hill)報導，白宮說，兩國領袖在亞太經濟合作組織峰會期間，就致命的類鴉片劑原料芬太尼的有關對話，是全盤對話當中「最能夠執行」的一點；拜登21日再度確認說，這個問題，他和習近平以及墨西哥 總統歐布拉多(Andrés Manuel López Obrador)會談時，都取得「重要進展」。芬太尼主要透過墨西哥邊境走私進入美國。

他說，他和習近平「踏出關鍵性的一步」，同意「恢復兩國之間的反毒合作」。

拜登(右)和習近平上周在舊金山會晤，中國答應配合美國控制芬太尼。(美聯社)

拜登說，「美國會和中國攜手合作，針對芬太尼(的產銷採取行動)，經過我們最近的外交努力，中國已經採取行動，關閉從事前緣化學品非法貿易的公司。我們不會完全相信此事正在進行，我們一定要核實，這樣才能挽救人命」，不致因吸食過量芬太尼而死亡。

拜登和習近平上周宣布，中國將會下令中國公司限制出口芬太尼原料到拉丁美洲國家；拜登強調，芬太尼流入美國是｢全球的挑戰，須以全球行動」因應。

中國答應協助美國控制芬太尼，圖為美國聯邦緝毒署查獲的芬太尼。(美聯社)

他也呼籲國會趕快「跟進」，通過他列的預算，讓南部邊境執法官員獲得充分的經費。通常原料進入墨西哥後，在墨國境內製成芬太尼，然後流入美國，毒害美國人。

法務部上月起訴了八家中國企業和個人，罪名是「與生產芬太尼和安非他命有關，分銷綜合類鴉片劑，銷售製造這些毒品的化學原料」。