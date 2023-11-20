哥倫比亞籲發「回頭獎金」 勸委內瑞拉人別赴美

委內瑞拉人民非法越境來美，現在哥倫比亞總統提議，發放獎金給這些人，鼓勵他們回頭，不要擠到美國去。(Getty Images)

哥倫比亞總統裴卓(Gustavo Petro)18日訪問委內瑞拉時表示，已經向美國提議，發放「經濟穩定」(economic stabilization)獎金給前往美國途中經過哥倫比亞的委內瑞拉移民，鼓勵他們回頭，不要擠到美國去。

「我們必須與美國針對移民問題達成協議」裴卓站在委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)身旁表示，「我們已向美國提議提供經濟穩定獎金。」

裴卓並沒有透露獎金細節，也沒提到是何時向美國提出這項建議；但他表示，該獎金能讓這些移民家庭 「返回家園，返回到自己的土地」。

自2017年以來，已有超過700萬委內瑞拉人因長期經濟危機而離開身為石油 輸出國組織(OPEC)成員的委內瑞拉，其中有近280萬人生活在哥倫比亞。

裴卓補充說：「我認為，這批離開的民眾…應該改道返回祖國，因為他們多數是委內瑞拉人。」他強調，移民可以選擇返回委國或留在哥倫比亞。

馬杜洛政府聲稱，共有約200萬人離開委內瑞拉，而委國總統也並沒有進一步談到裴卓的提議。

在其他議題上，裴卓表示，哥倫比亞國家石油公司(Ecopetrol)「很可能」將與委內瑞拉國營石油公司(PDVSA)合作勘探天然氣 和石油；他說到「兩國間真正的能源一體化」，但沒有進一步提供細節。