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九一一恐攻「致美國的信」在TikTok流傳 青少年同情賓拉丹

編譯陳韻涵／綜合17日電
隨著以哈戰爭日趨慘烈，讓2001年九一一恐攻事件主謀賓拉丹批評美國的一封公開信再度曝光；不過TikTok已經移除這封信相關的影片。(美聯社)
隨著以哈戰爭日趨慘烈，讓2001年九一一恐攻事件主謀賓拉丹批評美國的一封公開信再度曝光；不過TikTok已經移除這封信相關的影片。(美聯社)

以哈戰爭讓2001年九一一恐攻事件主謀賓拉丹(Osama bin Laden)20多年前批評美國的一封公開信再度曝光；許多美國青年本周透過短影音社群媒體TikTok發布影片，流傳賓拉丹寫的這封「致美國的信」，內容不僅充滿對賓拉丹的同情，也批評美國，以及美國政府支持以色列的立場。

凱達組織(Al-Qaeda)前首腦賓拉丹這封信最早於2002年發布，試圖為他籌畫並攻擊美國平民辯護，如今又重新在社群平台上流傳，相關主題的影片截至16日被瀏覽超過1400萬次之後，17日已遭移除，但也有用戶轉發到前身為推特的X社媒平台。

這封信的內容批評美國支持以色列，指責美國人資助對巴勒斯坦人的「壓迫」，另提及反猶言論。

以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)的戰爭未歇，而在美國支持以色列的背景之下，許多TikTok影片內容支持賓拉丹的論述，不少網紅呼籲追隨者閱讀這封信。

TikTok表示，推廣這封信的影片違反平台反對「支持任何形式的恐怖主義」規定，且稱相關影片的數量「不多」，駁斥相關報導「不實」。

非營利醫療研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)調查指出，TikTok廣受年輕人歡迎，大多數30歲以下的美國使用者每周至少使用一次TikTok。

許多TikTok用戶在2001年9月11日恐怖攻擊事件後出生，當時有19名男子劫持商業航班，蓄意操控飛機衝撞大樓，在紐約市、華盛頓特區和賓州郊區造成近3000人死亡；賓拉丹策畫這場攻擊，他2011年在巴基斯坦遭美國海豹特種部隊狙殺。

TikTok的設計難以精確測量平台上特定趨勢的熱門程度，有線電視新聞網(CNN)初步審查相關影片發現，許多使用者利用熱門主題標籤「致美國的信」(lettertoamerica)轉傳。

另有網紅號召追隨者閱讀這封信，宣稱：「若你已讀過，請告訴我，若你現在也正經歷存在危機；過去20分鐘，我對我所相信和活過的生命觀點全盤改觀。」

另一段目前已遭移除的影片指出，「若我們稱賓拉丹為恐怖分子，那麼美國政府也是」。

白宮發言人痛斥TikTok的這股趨勢，指其侮辱九一一事件受害者。

TikTok 以色列 九一一

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