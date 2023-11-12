我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州新冠檢測、疫苗、藥不再免費 超出醫療保險得自費

從座位安排到桌上水杯 拜習會細節處處都是學問

MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月

編譯俞仲慈／綜合報導
連鎖健檢中心Prenuvo推出全身磁振造影(MRI)掃描健檢，想預約的客戶要等候三個月。(取自Prenuvo)
連鎖健檢中心Prenuvo推出全身磁振造影(MRI)掃描健檢，想預約的客戶要等候三個月。(取自Prenuvo)

據CNBC報導，在美加地區擁有9家診所的連鎖健檢中心Prenuvo，推出全身磁振造影(MRI)掃描健檢，只要自費2500元，即可篩檢500多種病症，而且經過名人加持，許多人趨之若鶩，現在預約要等候三個月。

達拉斯外科醫師、42歲的茱莉安·桑塔羅薩(Julianne Santarosa)去年經歷體外受精(試管嬰兒)醫療後，經常感到不舒服；受Prenuvo廣告吸引，決定接受MRI全身掃描，結果得知肺部有一顆腫瘤，所幸及時發現並接受手術，目前已完全康復。

桑塔羅薩事後慶幸自己接受MRI全身掃描，及時篩檢癌症，覺得2500元花得非常值得：「若沒有接受檢查，可能直到第四期咳血時，我才知道自己罹癌。」

由前名模辛蒂克勞馥(Cindy Crawford)和谷歌前董事長舒密特(Eric Schmidt)等名流、企業家合資成立的Prenuvo，推出客製化MRI掃描儀器，並於2018年獲得聯邦食品藥物管理局(FDA)核准使用。

Prenuvo宣稱該MRI掃描技術具有辨識癌症、多發性硬化症和腦動脈腫瘤等500多種疾病，只要約一小時即可完成全身掃描，再經由合格放射科醫生判讀，約5至10個工作天，就可收到檢查報告。

Prenuvo執行長萊希(Andrew Lacy)強調：「一旦罹患第一期癌症，只要接受MRI掃描就足以挽救生命。」

而且8月間，藝人金卡戴珊(Kim Kardashian)在Instagram盛讚Prenuvo為「救命儀器」，獲得逾340萬個點讚，讓MRI掃描健檢立馬走紅，目前在紐約和洛杉磯，想預約健檢的客戶得等候三個月。

不過醫界質疑MRI掃描檢查，並無法取代大腸鏡或乳房X光等針對性疾病的篩檢功能，同時明尼蘇達州羅徹斯特(Rochester)妙佑診所(Mayo Clinic)放射科副主任阿姆拉米(Kimberly Amrami)也認為：「大家總是希望一次就搞定考卷上的所有考題，但這並非MRI檢查目的，因為診斷不同疾病、檢查不同身體部位的方式，完全不同。」

癌症 篩檢 腫瘤

上一則

「老化可以治療」 營養學者：長壽不老不是夢

下一則

拜登擬建「可移動式邊境牆」挨批傷害環境

延伸閱讀

迪士尼傳說是真的 遊客排隊太久竟…

迪士尼傳說是真的 遊客排隊太久竟…
台灣藝人利菁RK手術失敗 視力只剩0.1 排隊等換角膜

台灣藝人利菁RK手術失敗 視力只剩0.1 排隊等換角膜
亞市免費義診 華人凌晨1時排隊等候

亞市免費義診 華人凌晨1時排隊等候
免費義診 五旬華女凌晨1時排隊 10多年未錯過

免費義診 五旬華女凌晨1時排隊 10多年未錯過

熱門新聞

阿拉巴馬州史密斯站市長柯普蘭遭爆料裝扮成跨性別女性後，於3日舉槍自殺身亡。(取自臉書)

身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡

2023-11-04 23:22
美國國防官員證實，美軍一架MQ-9「死神」無人機8日在葉門附近的國際空域遭擊落。（美聯社）

葉門叛軍出手 擊落美軍造價3000萬MQ-9「死神」無人機

2023-11-08 20:08
中國移民魚貫來到美國邊境。(截自YouTube@美聯社)

今年是去年3倍 全球各地偷渡客蜂擁來美 中印人數大增

2023-11-05 14:55
華女李梅(Mei Li，音譯)被殺害後分屍，並丟在垃圾箱中。她涉有重嫌的35歲丈夫塞繆爾．哈斯凱爾，已被警方逮捕。(LAPD警察局)

洛城華女疑遭夫分屍丟垃圾箱 父母恐也遇害 夫已被捕

2023-11-10 01:30
拜登總統年齡過大，始終成為對手攻擊的罩門，民主黨內部已有耳語盼明年拱前第一夫人米雪兒接替拜登代表民主黨參選。（美聯社）

米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選

2023-11-07 16:15
工作人員8日正將裝有熊貓「添添」的箱櫃送上車，運往機場，準備登機返回中國。(美聯社)

1隻不留…所有熊貓明年離美 美中關係「敲響警鐘」

2023-11-08 22:25

超人氣

更多 >
尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願
紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒

紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒
「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她

「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她
影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情

影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情
習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會

習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會