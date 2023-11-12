MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月

連鎖健檢中心Prenuvo推出全身磁振造影(MRI)掃描健檢，想預約的客戶要等候三個月。(取自Prenuvo)

據CNBC報導，在美加地區擁有9家診所的連鎖健檢中心Prenuvo，推出全身磁振造影(MRI)掃描健檢，只要自費2500元，即可篩檢 500多種病症，而且經過名人加持，許多人趨之若鶩，現在預約要等候三個月。

達拉斯外科醫師、42歲的茱莉安·桑塔羅薩(Julianne Santarosa)去年經歷體外受精(試管嬰兒)醫療後，經常感到不舒服；受Prenuvo廣告吸引，決定接受MRI全身掃描，結果得知肺部有一顆腫瘤 ，所幸及時發現並接受手術，目前已完全康復。

桑塔羅薩事後慶幸自己接受MRI全身掃描，及時篩檢癌症 ，覺得2500元花得非常值得：「若沒有接受檢查，可能直到第四期咳血時，我才知道自己罹癌。」

由前名模辛蒂克勞馥(Cindy Crawford)和谷歌前董事長舒密特(Eric Schmidt)等名流、企業家合資成立的Prenuvo，推出客製化MRI掃描儀器，並於2018年獲得聯邦食品藥物管理局(FDA)核准使用。

Prenuvo宣稱該MRI掃描技術具有辨識癌症、多發性硬化症和腦動脈腫瘤等500多種疾病，只要約一小時即可完成全身掃描，再經由合格放射科醫生判讀，約5至10個工作天，就可收到檢查報告。

Prenuvo執行長萊希(Andrew Lacy)強調：「一旦罹患第一期癌症，只要接受MRI掃描就足以挽救生命。」

而且8月間，藝人金卡戴珊(Kim Kardashian)在Instagram盛讚Prenuvo為「救命儀器」，獲得逾340萬個點讚，讓MRI掃描健檢立馬走紅，目前在紐約和洛杉磯，想預約健檢的客戶得等候三個月。

不過醫界質疑MRI掃描檢查，並無法取代大腸鏡或乳房X光等針對性疾病的篩檢功能，同時明尼蘇達州羅徹斯特(Rochester)妙佑診所(Mayo Clinic)放射科副主任阿姆拉米(Kimberly Amrami)也認為：「大家總是希望一次就搞定考卷上的所有考題，但這並非MRI檢查目的，因為診斷不同疾病、檢查不同身體部位的方式，完全不同。」