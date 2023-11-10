雙D罩杯+雙肺移植 34歲老菸槍撿回一命

密蘇里州一名男子只是得了流感，最後竟然導致肺葉完全損壞，西北大學醫院將他肺部完全切除，用人造乳房撐住胸部，保護心臟，在進行雙肺移植，才撿回了一命。(美聯社)

密蘇里州 一名男子只是得了流感，最後竟然導致肺葉完全損壞，幸好西北大學醫院為他進行了破天荒「雙肺移植」，外加雙D罩杯的人工胸部重建手術，才撿回了一命。

據「眾生相」雜誌(People Magazine)獨家報導，34歲的鮑爾 (Davey Bauer)是密蘇里州迪索托(DeSoto)的一名園景設計師，雖然已有十年電子菸的菸齡，但身體一向健康，也從不打流感疫苗 。4月初他得了流感，病情迅速惡化，女友蘇珊帶他掛急診，當地醫院只說他感染了綠膿桿菌(Pseudomonas)，便打發他回家。隔日，鮑爾已經全身癱軟到無法移動。

蘇珊立即開車載著鮑爾前往聖路易的大醫院，他告訴「眾生相」只依稀記得女友將他送到急診室，「醒過來時，人就在芝加哥這裡，換了左右兩個新肺。」

醫生診斷，他感染的是綠膿桿菌中最厲害的菌株，根據疾病防治中心(CDC)的說法，這隻菌株「抗藥性愈來愈強，因此愈來愈難治癒。」嚴重時，身體連清除感染的機會都沒有；西北大學醫院胸腔外科主任巴拉特(Ankit Bharat)說，「細菌把肺部一塊一塊吞噬，留下一堆又一堆的膿液。」

巴拉特說，前一所醫院認為鮑爾的肺部已經「全部損壞，再也沒救了」，主張放棄治療；抱著死馬當活馬醫的心情，才把鮑爾轉診到西北醫院。

巴拉特說，鮑爾送抵西北醫院時，鮑爾已經沒有心跳，「醫院說得沒錯，已經窮途末路。」

巴拉特團隊想出很有創意的法子，先把「完全損壞」的肺葉切除後，先穩住他的心臟，讓身體有機會對抗細菌感染。接著就要植入雙D罩杯的人工胸部。

他說，醫療團隊先在胸腔兩側裝好人造乳房，保護住鮑爾的心臟。「移植人造乳房不過一瞬間的功夫，但老實告訴你，從醫學觀點看，這只是整個過程的一小部分，因為人造胸部的目的只是暫時撐住心臟。」

醫生把鮑爾的血液全部抽出，另創循環系統，讓穩在人工肺中間的心臟繼續輸送血液，人工肺臟則讓他能夠繼續呼吸。

5月26日替鮑爾手術的巴拉特說，「我們得想出很有創意的點子，這是唯一能夠很邏輯地提出解決方案，替病患爭取一線生機的辦法。」

這個辦法果然奏效。

「簡直要用魔術兩字來形容我們把他的舊肺全部切除……過了幾個小時，他的身體開始顯現療癒與康復的跡象。他的心臟也在完全沒有病菌感染的情況下愈來愈強。」

隨著鮑爾情況好轉，醫生打算「一兩天內」就替他移植真肺，但最合適的那雙肺被另一醫院搶先取走了。「後來那家醫院又主動把那兩個器官退回給我們，因為鮑爾的病情比較嚴重，」最後，該院的移植病患也在兩天內獲得新的捐肺，移植得很順利。所以，到頭來，皆大歡喜。」

鮑爾得知他是被「雙D義乳」救回一命時，說「真不賴嘛。」女友蘇珊湊上一句，「我好嫉妒喔。」

如今，鮑爾已出院，只要定期回院門診複檢即可。

鮑爾認清是電子菸的劣習讓他在鬼門關前走了一遭，現在除了戒菸，他也乖乖接種流感疫苗。