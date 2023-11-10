我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加薩的短暫喘息：以色列為何同意「每日暫時停火4小時」？

以太幣大漲10%突破2000美元 貝萊德一個動作引發買盤

雙D罩杯+雙肺移植 34歲老菸槍撿回一命

記者張聲肇、編譯彭尚興／綜合報導
密蘇里州一名男子只是得了流感，最後竟然導致肺葉完全損壞，西北大學醫院將他肺部完全切除，用人造乳房撐住胸部，保護心臟，在進行雙肺移植，才撿回了一命。(美聯社)
密蘇里州一名男子只是得了流感，最後竟然導致肺葉完全損壞，西北大學醫院將他肺部完全切除，用人造乳房撐住胸部，保護心臟，在進行雙肺移植，才撿回了一命。(美聯社)

密蘇里州一名男子只是得了流感，最後竟然導致肺葉完全損壞，幸好西北大學醫院為他進行了破天荒「雙肺移植」，外加雙D罩杯的人工胸部重建手術，才撿回了一命。

據「眾生相」雜誌(People Magazine)獨家報導，34歲的鮑爾(Davey Bauer)是密蘇里州迪索托(DeSoto)的一名園景設計師，雖然已有十年電子菸的菸齡，但身體一向健康，也從不打流感疫苗。4月初他得了流感，病情迅速惡化，女友蘇珊帶他掛急診，當地醫院只說他感染了綠膿桿菌(Pseudomonas)，便打發他回家。隔日，鮑爾已經全身癱軟到無法移動。

蘇珊立即開車載著鮑爾前往聖路易的大醫院，他告訴「眾生相」只依稀記得女友將他送到急診室，「醒過來時，人就在芝加哥這裡，換了左右兩個新肺。」

醫生診斷，他感染的是綠膿桿菌中最厲害的菌株，根據疾病防治中心(CDC)的說法，這隻菌株「抗藥性愈來愈強，因此愈來愈難治癒。」嚴重時，身體連清除感染的機會都沒有；西北大學醫院胸腔外科主任巴拉特(Ankit Bharat)說，「細菌把肺部一塊一塊吞噬，留下一堆又一堆的膿液。」

巴拉特說，前一所醫院認為鮑爾的肺部已經「全部損壞，再也沒救了」，主張放棄治療；抱著死馬當活馬醫的心情，才把鮑爾轉診到西北醫院。

巴拉特說，鮑爾送抵西北醫院時，鮑爾已經沒有心跳，「醫院說得沒錯，已經窮途末路。」

巴拉特團隊想出很有創意的法子，先把「完全損壞」的肺葉切除後，先穩住他的心臟，讓身體有機會對抗細菌感染。接著就要植入雙D罩杯的人工胸部。

他說，醫療團隊先在胸腔兩側裝好人造乳房，保護住鮑爾的心臟。「移植人造乳房不過一瞬間的功夫，但老實告訴你，從醫學觀點看，這只是整個過程的一小部分，因為人造胸部的目的只是暫時撐住心臟。」

醫生把鮑爾的血液全部抽出，另創循環系統，讓穩在人工肺中間的心臟繼續輸送血液，人工肺臟則讓他能夠繼續呼吸。

5月26日替鮑爾手術的巴拉特說，「我們得想出很有創意的點子，這是唯一能夠很邏輯地提出解決方案，替病患爭取一線生機的辦法。」

這個辦法果然奏效。

「簡直要用魔術兩字來形容我們把他的舊肺全部切除……過了幾個小時，他的身體開始顯現療癒與康復的跡象。他的心臟也在完全沒有病菌感染的情況下愈來愈強。」

隨著鮑爾情況好轉，醫生打算「一兩天內」就替他移植真肺，但最合適的那雙肺被另一醫院搶先取走了。「後來那家醫院又主動把那兩個器官退回給我們，因為鮑爾的病情比較嚴重，」最後，該院的移植病患也在兩天內獲得新的捐肺，移植得很順利。所以，到頭來，皆大歡喜。」

鮑爾得知他是被「雙D義乳」救回一命時，說「真不賴嘛。」女友蘇珊湊上一句，「我好嫉妒喔。」

如今，鮑爾已出院，只要定期回院門診複檢即可。

鮑爾認清是電子菸的劣習讓他在鬼門關前走了一遭，現在除了戒菸，他也乖乖接種流感疫苗。

鮑爾 流感疫苗 密蘇里州

上一則

2050年 亞裔移民數將超越西語裔 屆時老人將超過兒童

下一則

要談？少談？拜習怎談「台灣問題」學者看法大不同

延伸閱讀

打仗代價比原先預期高 以色列央行總裁談以哈戰爭

打仗代價比原先預期高 以色列央行總裁談以哈戰爭
美債跌勢擴大 鮑爾續唱鷹調：必要時果斷收緊貨幣政策

美債跌勢擴大 鮑爾續唱鷹調：必要時果斷收緊貨幣政策
鮑爾談話後 市場押注Fed明年6月才會開始降息

鮑爾談話後 市場押注Fed明年6月才會開始降息
熱錢瘋狂匯入 台幣連三升值

熱錢瘋狂匯入 台幣連三升值

熱門新聞

阿拉巴馬州史密斯站市長柯普蘭遭爆料裝扮成跨性別女性後，於3日舉槍自殺身亡。(取自臉書)

身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡

2023-11-04 23:22
美國國防官員證實，美軍一架MQ-9「死神」無人機8日在葉門附近的國際空域遭擊落。（美聯社）

葉門叛軍出手 擊落美軍造價3000萬MQ-9「死神」無人機

2023-11-08 20:08
中國移民魚貫來到美國邊境。(截自YouTube@美聯社)

今年是去年3倍 全球各地偷渡客蜂擁來美 中印人數大增

2023-11-05 14:55
拜登總統年齡過大，始終成為對手攻擊的罩門，民主黨內部已有耳語盼明年拱前第一夫人米雪兒接替拜登代表民主黨參選。（美聯社）

米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選

2023-11-07 16:15
工作人員8日正將裝有熊貓「添添」的箱櫃送上車，運往機場，準備登機返回中國。(美聯社)

1隻不留…所有熊貓明年離美 美中關係「敲響警鐘」

2023-11-08 22:25
拜登總統拜登批准提供台灣8000萬美元軍事融資，以強化台灣防衛能力。BBC指出，這是美國40年來首次運用納稅人的錢軍援台灣。(美聯社)

BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝

2023-11-06 09:45

超人氣

更多 >
洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕
這個品牌的手機超保值 安卓沒得比

這個品牌的手機超保值 安卓沒得比
「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘
銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億

銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億
康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所

康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所