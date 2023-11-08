我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

20個不可不知的英文縮寫╱LOL=大笑 JK=開玩笑 不知就落伍

卡債超過5000元？這5招教你「快速清償」

美明年飛歐洲航班增 機票有望再降價

編譯尤寶琪／綜合7日電
航空公司宣布計畫，在2024年春季和夏季增加部分歐洲航線的航班，意味著明年起到歐洲旅遊機票價格將普遍下跌。(美聯社)
航空公司宣布計畫，在2024年春季和夏季增加部分歐洲航線的航班，意味著明年起到歐洲旅遊機票價格將普遍下跌。(美聯社)

去歐洲旅遊，終於不用再花大錢買機票了；華爾街日報7日報導，航空公司宣布計畫，在2024年春季和夏季增加部分歐洲航線的航班，意味著明年起到歐洲旅遊機票價格將普遍下跌；雖然部分航線價格仍然高昂，但新票價選項也開始出現；產業觀察人員表示，預計還會有更多選項隨之而來。

根據Thrifty Traveler近期票價分析，有些機票價格已回跌到新冠疫情前水平甚至更低；3月初從波士頓(Boston)直飛都柏林(Dublin)的經濟艙票價最低只需433元；同期還可找到500元左右從美國飛往巴黎(Paris)、羅馬(Rome)和阿姆斯特丹(Amsterdam)等主要城市的經濟艙票價。

Thrifty Traveler執行編輯波特(Kyle Potter)指出，2024年春夏季用里程數來換豪華經濟艙，似乎也將會變得更容易，這是需求疲軟的另一個跡象。

Thrifty Traveler發現，跨大西洋商務艙座位定價也下滑，出現低於2000元的價格，其中包括捷藍航空(JetBlue Airways)從波士頓和紐約甘迺迪國際機場(John F. Kennedy International Airpor)飛往都柏林的航班；約比去年夏天價格便宜了一半。

航空數據公司OAG首席分析師格蘭特(John Grant)指出，不同於2022年常見的報復性消費，隨著旅客感受到經濟動盪的影響，現在找飛往歐洲豪華經濟艙選項的旅客相對減少。

票價追蹤網站Hopper首席經濟學家伯格(Hayley Berg)指出，航空公司正在擴大跨大西洋的航班班次，可能會讓價格下滑；且近年來有多家廉價航空公司，包括PLAY和挪威大西洋航空(Norse Atlantic Airways)等，都開始經營往返美國和歐洲的航線。

且未來幾個月內將會有更多新的直飛航線開始運營，預計將會進一步導致機票價格下滑。聯合航空(United Airlines)計畫加開新澤西州紐瓦克機場飛布魯塞爾，以及華府飛羅馬的新航班；德國漢莎航空公司(Lufthansa)則計畫加開法蘭克福飛往明尼亞波利斯(Minneapolis)和北卡羅來納州洛麗-德倫(Raleigh-Durham)的航班。

航線 波士頓 新澤西州

上一則

美中4年來首次「核」談 籲北京提高透明度

下一則

卡債超過5000元 專家教你5招快速清償

延伸閱讀

豪華經濟艙 成長途飛行搶手座位

豪華經濟艙 成長途飛行搶手座位
場邊人語／失分探底 溜馬失蹄

場邊人語／失分探底 溜馬失蹄
NBA／賞波爾火鍋 波爾辛吉斯轉戰塞爾蒂克「會愈來愈好」

NBA／賞波爾火鍋 波爾辛吉斯轉戰塞爾蒂克「會愈來愈好」
MLB／道奇適合大谷？馬丁尼茲看好紅襪

MLB／道奇適合大谷？馬丁尼茲看好紅襪

熱門新聞

阿拉巴馬州史密斯站市長柯普蘭遭爆料裝扮成跨性別女性後，於3日舉槍自殺身亡。(取自臉書)

身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡

2023-11-04 23:22
中國移民魚貫來到美國邊境。(截自YouTube@美聯社)

今年是去年3倍 全球各地偷渡客蜂擁來美 中印人數大增

2023-11-05 14:55
拜登總統拜登批准提供台灣8000萬美元軍事融資，以強化台灣防衛能力。BBC指出，這是美國40年來首次運用納稅人的錢軍援台灣。(美聯社)

BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝

2023-11-06 09:45
加州的美墨邊境圍牆，一排來自中國的無證客正準備進入美國尋求庇護；他們多數人是經由巴拿馬危險的達連隘口，再經過墨西哥進到美國國境。（美聯社）

中國走線客人數躍居第4 今年前9月逾1.5萬人通過「達連隘口」

2023-10-31 12:55
川普次子艾瑞克‧川普（Eric Trump）。（Getty Images）

川普姪女發文稱 川普次子涉嫌偽證恐全盤皆輸

2023-11-03 11:44
拜登總統年齡過大，始終成為對手攻擊的罩門，民主黨內部已有耳語盼明年拱前第一夫人米雪兒接替拜登代表民主黨參選。（美聯社）

米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選

2023-11-07 16:15

超人氣

更多 >
芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺

芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺
時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年

時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年
女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證

女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證
延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品

延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品
米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選

米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選