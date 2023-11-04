拉競爭者抬價…亞馬遜靠神祕演算法 超額獲利10億

亞馬遜利用演算法預測並提高部分商品的價格，讓其他網購平台跟進抬價，聯邦貿易委員會正對此展開調查。(美聯社)

電子商務巨擘亞馬遜 (Amazon)利用演算法實質拉高其他線上購物網站的商品價格，面臨聯邦貿易委員會(FTC)調查，且在FTC進行反壟斷調查期間，蓄意刪除內部通訊資料。

美聯社根據2日新公布的案件摘錄內容報導，亞馬遜高層被控刻意刪除熱門通訊軟體Signal上的對話紀錄。

FTC已警告亞馬遜不得刪除內部通訊紀錄，但該公司「銷毀2019年6月到至少2022年初的對話內容」。

亞馬遜發言人道爾(Tim Doyle)在聲明中表示，FTC的說法「毫無根據且不負責任」，「亞馬遜主動向FTC揭露公司使用Signal的消息，費心收集員工手機的Signal對話，並允許FTC官員稽查相關對話，而這些內容無關FTC的調查」。

2日公布、未經編輯的案件摘錄，揭示華爾街 日報(WSJ)與Vox前記者曾報導的神祕演算法，內容寫道FTC批評亞馬遜進行「尼斯湖水怪計畫」(Project Nessie)精準定位產品，擴大收益。

亞馬遜利用該演算法預測並提高部分商品的價格，讓其他網購平台跟進抬價並維持高價，藉此辦法賺進逾10億元超額獲利。

FTC表示，亞馬遜早在2014年便進行尼斯湖水怪計畫，2015年到2019年間不時啟動和暫停。

當局表示，儘管亞馬遜宣稱該演算法「暫停使用」，但該公司仍於2020年和2021年做實驗，改善其效能。

道爾表示，尼斯湖水怪是「陳舊」的定價演算法，用以阻止亞馬遜的「價格匹配導致異常結果，即價格低到難以為繼」，且公司多年前即已因該計畫效果不如預期而停用。

FTC與17個州9月提告亞馬遜，指控該公司濫用其市場地位，哄抬其平台的價格，向賣家收取超額費用且扼殺競爭。

亞馬遜被控違反聯邦與州的反壟斷法(antitrust laws)，但該公司否認並全力捍衛公司業務的正當性。

這宗反壟斷官司是政府近年對總部在西雅圖 的亞馬遜採取的最激烈措施，時機正逢FTC鐵腕對抗科技公司。