拉競爭者抬價…亞馬遜靠神祕演算法 超額獲利10億
電子商務巨擘亞馬遜(Amazon)利用演算法實質拉高其他線上購物網站的商品價格，面臨聯邦貿易委員會(FTC)調查，且在FTC進行反壟斷調查期間，蓄意刪除內部通訊資料。
美聯社根據2日新公布的案件摘錄內容報導，亞馬遜高層被控刻意刪除熱門通訊軟體Signal上的對話紀錄。
FTC已警告亞馬遜不得刪除內部通訊紀錄，但該公司「銷毀2019年6月到至少2022年初的對話內容」。
亞馬遜發言人道爾(Tim Doyle)在聲明中表示，FTC的說法「毫無根據且不負責任」，「亞馬遜主動向FTC揭露公司使用Signal的消息，費心收集員工手機的Signal對話，並允許FTC官員稽查相關對話，而這些內容無關FTC的調查」。
2日公布、未經編輯的案件摘錄，揭示華爾街日報(WSJ)與Vox前記者曾報導的神祕演算法，內容寫道FTC批評亞馬遜進行「尼斯湖水怪計畫」(Project Nessie)精準定位產品，擴大收益。
亞馬遜利用該演算法預測並提高部分商品的價格，讓其他網購平台跟進抬價並維持高價，藉此辦法賺進逾10億元超額獲利。
FTC表示，亞馬遜早在2014年便進行尼斯湖水怪計畫，2015年到2019年間不時啟動和暫停。
當局表示，儘管亞馬遜宣稱該演算法「暫停使用」，但該公司仍於2020年和2021年做實驗，改善其效能。
道爾表示，尼斯湖水怪是「陳舊」的定價演算法，用以阻止亞馬遜的「價格匹配導致異常結果，即價格低到難以為繼」，且公司多年前即已因該計畫效果不如預期而停用。
FTC與17個州9月提告亞馬遜，指控該公司濫用其市場地位，哄抬其平台的價格，向賣家收取超額費用且扼殺競爭。
亞馬遜被控違反聯邦與州的反壟斷法(antitrust laws)，但該公司否認並全力捍衛公司業務的正當性。
這宗反壟斷官司是政府近年對總部在西雅圖的亞馬遜採取的最激烈措施，時機正逢FTC鐵腕對抗科技公司。
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