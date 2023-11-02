2眾議員提新法 禁美採購中製無人機 大疆恐最受衝擊

國會眾議員1日聯合提出「美國安全無人機法」，禁止美國政府採購中國製造的無人機。圖為中國大疆生產的無人機。(路透)

聯邦眾院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格(Mike Gallagher)和首席議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)1日聯合提出「美國安全無人機法」，禁止美國政府採購中國製造的無人機。

蓋拉格表示，中共持續用無人機技術來對付良民，限制無人機出口至烏克蘭，而哈瑪斯卻透過中國無人機來實施恐怖攻擊；這一議案限制聯邦政府 動用納稅金來購買中國製品，支持中方的有害行為，以免中國無人機對美國和盟友構成重大國安威脅。國會必須通過這項跨黨派議案來保護美國利益與國家安全供應鏈。

克利什納穆希則說，通過後的新法案還可以推動美國無人機產業的發展。

這部議案限制聯邦政府機構使用或採購由對美構成國安威脅之國家製造的無人機系統，議案雖未直接點名，但蓋拉格在新聞稿直指中國。

此外，議案禁止地方政府和州政府運用聯邦資金採購中製無人機；並要求審計總長向國會報告聯邦機構採購外國商用無人機以及列管無人機的數量。

最新議案將再次衝擊總部位於深圳的大疆創新科技有限公司(DJI)，英國「金融時報」報導，大疆占美國商用無人機市場的58%，其次是占比7.8%的中國道通智能 (Autel Robotics)。

大疆是全球最大商用無人機製造商，美國政府自2019年起注意到大疆可能為中方政府蒐集資料的漏洞，國防部與內政部都已禁用大疆製造的無人機，商務部也以協助北京監視新疆維吾爾族人民為由，把大疆列入禁止科技輸入的實體清單。

近年來，國會議員也數度提案限制中國製無人機，聯邦參院 情報委員會主席華納(Mark Warner)和共和黨 籍參議員布萊克本(Marsha Blackburn)今年6月提案，禁止美國聯邦航空總署(FAA)購買或使用中國製無人機，並在一年內以美製或盟國製造的無人機取代目前使用中的10多架中國製無人機；蓋拉格今年4月與共和黨籍眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)提出「對抗中共無人機法」，把大疆列入聯邦通訊委員會(FCC)的監管清單，使大疆的技術無法被運用在美國通訊的基礎設施上。

參、眾兩院議員推動法案通常會互有對案，金融時報報導，蓋拉格最新提出的議案，在參院有華納版，華納將其納入國防授權法案。