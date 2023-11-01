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近年最大篷車移民壓境 5000人前進美墨邊境

編譯莊瑞萌、陳韻涵／綜合報導
久等不到核可，來自各國的5000名無證客集結從墨西哥南部往北挺進，朝美墨邊境移動，造成墨西哥和美國政府的壓力。(Getty Images)
久等不到核可，來自各國的5000名無證客集結從墨西哥南部往北挺進，朝美墨邊境移動，造成墨西哥和美國政府的壓力。(Getty Images)

約5000名無證客從墨西哥最南端的奇亞帕斯州(Chiapas)浩蕩北上，前進美墨邊境，這是去年6月以來，最大規模的篷車移民人潮。

來自中美洲、委內瑞拉、古巴與海地的無證移民不耐久候，上月30日從墨西哥南部邊界步行啟程，往北移動欲前進美國。

美聯社報導，移民抱怨在瓜地馬拉與墨西哥接壤城市塔帕珠拉(Tapachula)的移民處理中心，辦理移民或離境簽證的時間太久。

約5000名無證客從墨西哥浩蕩北上，前進美墨邊境。這是去年6月以來，最大規模的篷...
約5000名無證客從墨西哥浩蕩北上，前進美墨邊境。這是去年6月以來，最大規模的篷車移民人潮。(Getty Images)

墨西哥國家移民局(National Migration Institute)早已不堪負荷，處理類似手續通常耗時數周或數月，而這段期間申請人無法工作，也無法自由移動。

單身成人和家庭成員等無證客10月30日在烈日下，沿著公路排成一條長龍，不時出現警察伴隨，但警方通常是為了避免人龍阻礙交通，或阻止他們搭便車。

此次隊伍是繼2022年6月後，非法移民人數最多的一次，上次約有6000人，其中許多委內瑞拉人自塔帕珠拉啟程。

籌畫此次篷車行動的墨美社運人士穆希卡(Irineo Mújica)表示，這群人當天行進近九哩，抵達阿爾瓦羅·奧夫雷貢區(Alvaro Obregón)紮營過夜。

美國西班牙語頻道「環球電視台」(Univision)報導，這群人上月31日清晨5時再次動身，計畫挺進15哩。

希望擺脫委內瑞拉貧困經濟情況的岡薩雷茲(Daniel González)說，「我們已經上路三個月，還會繼續移動。在塔帕珠拉，沒有人要幫助我們。」他表示，墨西哥的策略是讓大夥筋疲力盡，再設法讓他們回國，或前往更小型的處理中心。 

發起這次往北移動活動的成員穆希卡(Irineo Mújica)指出，移民通常被迫生活在塔帕珠拉骯髒的街道上，他要求發放過境簽證，讓移民可以取道墨西哥抵美。他說：「當局漠視問題，讓移民受困於此。」

來自宏都拉斯的奧爾維拉斯(Leonel Olveras)說：「他們要我們等上好幾個月，實在太久了。」

美國西南邊界難以因應南美洲非法移民大量湧入的問題，當地移民通常會快速穿越哥倫比亞和巴拿馬之間的達連隘口(Darien Gap)，續朝北前進。

巴拿馬政府統計，截至9月已有42萬名移民受到哥倫比亞人口販運集團的幫助，通過達連隘口。

非法移民 墨西哥 簽證

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