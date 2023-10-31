以色列包圍加薩城 空襲地離醫院僅50公尺

以色列加強對加薩的陸空攻擊，圖為空襲過後，市區街道看板上的巴勒斯坦旗。(歐新社)

以色列 坦克和步兵30日開進加薩 城郊區，封鎖加薩走廊縱貫交通動脈，包圍加薩人口最集中的都市；以色列總理內唐亞胡表示，在加薩走廊(Gaza Strip)的戰爭中，以色列不會停火，因為停火就等於向當地的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯 (Hamas)投降。

以色列軍方和哈瑪斯都說雙方發生衝突；以色列軍隊並救出一名10月7日被擄走的士兵；以色列軍方表示，戰事可能要幾個月才結束，暗示30日的包圍，只是探測哈瑪斯戰力的「前哨」行動。

華爾街日報報導，目前還看不出來以色列軍隊南北包圍加薩城，目的是一舉「殲滅」哈瑪斯主力，還是「困住」哈瑪斯民兵團，讓空軍炸毀哈瑪斯隧道系統，把戰鬥人員逼出地面。

以色列官方的困境來自兩面：國內和國際施壓，要以色列和哈瑪斯達成釋放220人質的協議；美國也施壓，要以色列暫停進兵，讓人道救援物資順利運抵加薩。

以色列雖准許食物、醫藥等進入加薩，數量卻遠低於200萬加薩人民所急需，因為至少三分之二加薩人民已經被迫流離失所。

內唐亞胡說，擴大地面進攻才能迫使哈瑪斯釋放人質，「哈瑪斯除非面臨壓力，是不會放人的。地面進攻會製造壓力。」

他不理會各方停火的呼籲；他說，要以色列停火，等於要以色列「向哈瑪斯投降，向恐怖主義投降，向野蠻主義投降。這絕無可能。」

華爾街日報說，以色列情報局(莫薩德)局長巴尼亞(David Barnea)周末赴卡達，探詢哈瑪斯有無可能先釋放平民人質，交換人道救援物資的可能。卡達和埃及都在替交戰雙方傳話。

聯合國呼籲以色列開放更多「人道走廊」，讓加薩北部人民逃離戰區。以色列密集的空軍轟炸重創人口密集區，炸死數千平民。加薩醫院說，30日的轟炸，爆炸地點離醫院很近，僅50公尺左右，醫療工作幾乎無法進行。

華府智庫近東政策研究所軍事分析家奈茲(Michael Knights)認為，以色列部隊占領加薩市郊交通要衝的目的，是「觀察、管控」誰進誰出，這樣，以軍就可以放平民出逃，同時切斷哈瑪斯的補給線。