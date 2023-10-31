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北京香山論壇／美前官員：避台海危機 中國別入侵、兩岸要對話

特派記者陳政錄／北京報導
美國國防部前副助理部長施燦德30日受訪表示，兩岸對話是避免台海危機的方法。(記者陳政錄/攝影)
美國國防部前副助理部長施燦德30日受訪表示，兩岸對話是避免台海危機的方法。(記者陳政錄/攝影)

美國國防部前副助理部長施燦德(Chad Sbragia)30日在北京香山論壇期間表示，避免「台海戰爭」的最好辦法是中國不要入侵台灣，而短期內避免危機的方法，「是你們(兩岸)互相交談，並且不要中斷政府的接觸」。

中共中央軍委副主席張又俠則稱，想把台灣從中國分裂出去，中國軍隊絕不答應，絕不手軟。

台北行政院大陸事務委員會30日批評解放軍對台恐嚇，強調中共才是破壞台海及區域和平的麻煩製造者。

第十屆北京香山論壇30日舉行開幕式，在國防部長懸缺下，中方由張又俠代表發言。俄羅斯國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)出席，美國由國防部副部長辦公室中國事務高級主任卡萊斯(Cynthia Xanthi Carras)與會。

張又俠發言稱，台灣是中國核心利益的核心，「一個中國原則」是國際社會普遍共識；無論誰想把台灣以任何形式從中國分裂出去，中國軍隊都絕不答應、絕不手軟。

他並暗批美國，指出霸權與冷戰思維不得人心，「個別國家」始終抱持「你輸我贏」的零和思維，信奉弱肉強食的叢林法則，大搞拉幫結派的集團政治，推行單邊主義，插手地區事務，干涉別國內政，使世界充滿戰爭陰霾與人道災難。但他也表示，願依照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，發展中美軍事關係。

針對中共解放軍涉台內容，陸委會30日批評，解放軍重提其「一中原則」政治謊言並對台恐嚇，台方嚴正抗議。中共作為只會升高台灣人民及國際社會反感。台北將持續提升自我防衛能力，捍衛主權與民主自由。

作為美方代表，卡萊斯30日與會相當低調，未公開發言，也不接受訪問。

此次以專家學者身分與會的美國防部前官員施燦德，30日在香山論壇「東北亞安全趨勢與塑造」分組會議期間接受本報訪問。

就如何避免台海戰爭，施燦德直言，最好的辦法就是中國不要入侵台灣。他接著說，美中存在很多矛盾，但他認為美國能夠維持「一個中國政策」和「台灣關係法」的要求，事實證明，這在很長一段時間都是有效的工作。

施燦德並指出，第二步是美國和中國必須對話，每次不對話，緊張局勢就加劇。

就台海情勢，施燦德說，他不知道如何解決這個長期問題，但確實知道短期內避免危機方法，「是你們(兩岸)互相交談，並且不要中斷政府的接觸」。而美國會遵守台灣關係法及其中包含的所有義務。

至於美中關係，他坦言美中確實存在很多障礙，需要中國國家主席習近平和拜登總統會面，才能重啟一些計畫，但每次出現障礙時，都需要兩位元首達成協議，事情不該這樣發生。

國防部 中共 解放軍

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