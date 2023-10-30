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「不給糖就搗蛋」能玩到幾歲？ 青少年也想玩

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「不給糖就搗蛋」能玩到幾歲？ 青少年：我們也想玩

編譯尤寶琪／綜合29日電
當青少年不再玩「不給糖就搗蛋」時，代表童年時光已結束。（美聯社）
當青少年不再玩「不給糖就搗蛋」時，代表童年時光已結束。（美聯社）

小朋友喜歡萬聖節「不給糖就搗蛋」，許多大朋友也樂此不疲。但到底到什麼年齡就不適合再玩「不給糖就搗蛋」了呢？

加拿大一位家長蘭德里(Sarah Nicole Landry)最近在Tik Tok上發布一段影片，請求大家在萬聖節時，熱情接待登門「不給糖就搗蛋」的青少年；她情緒激動，快哭出來的表示，雖然他們快成年了，但其實仍只是群孩子。

蘭德里的影片隨即引發瘋傳與認同；「身為一名青少年，這影片讓我很開心，我哭了」；不少青少年都深有同感表示，他們也想玩「不給糖就搗蛋」，但又害怕遭白眼；也有人表示，自己父母都不鼓勵他們參與。

大小朋友都喜歡萬聖節「不給糖就搗蛋」活動。（美聯社）
大小朋友都喜歡萬聖節「不給糖就搗蛋」活動。（美聯社）

蘭德里表示，這些回覆讓她很感動；她四個孩子中有三個已經是青少年；她對社會經常將他們視為麻煩甚至威脅的態度感到難過；她指出，如果我們熱情接待他們，那當他們需要幫助時，就會記得你曾經的友善，不會因此覺得自己是個麻煩，並會讓他們覺得自己又像個小孩了。

「不給糖就搗蛋」與童年的強烈聯繫，讓青少年不知該如何跟「不給糖就搗蛋」說再見，等於是承認自己的童年時光已結束，這其中包含了許多複雜感受，暗示著成長的意義與代價，用幻想和純真來換取責任；且有許多青少年，在新冠肺炎疫情期間，錯過了正常的童年經歷，因此會特別想要享受並參與其中；但有太多人公開批評，那些看起來「太老」的孩子，參與這項小孩子的傳統活動。

但在某些城市，「不給糖就搗蛋」是有年齡限制的；維吉尼亞州朴茨茅斯(Portsmouth)就規定，「不給糖就搗蛋」只限12歲或以下兒童參與；當地警方聲稱，這是為了維護安全，必須確保年幼孩童得到足夠的資源，也就是糖果。

大小朋友都喜歡萬聖節「不給糖就搗蛋」活動。（Getty Images）
大小朋友都喜歡萬聖節「不給糖就搗蛋」活動。（Getty Images）

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