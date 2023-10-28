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慘案喚醒 緬因州國會議員改變立場挺限槍令

編譯陳韻涵／綜合27日電
緬因州路易斯頓重大槍擊案發生後，該州民主黨籍聯邦眾議員高登轉變立場，公開呼籲立法禁止攻擊性武器。(路透)
緬因州路易斯頓重大槍擊案發生後，該州民主黨籍聯邦眾議員高登轉變立場，公開呼籲立法禁止攻擊性武器。(路透)

緬因州路易斯頓(Lewiston)重大槍擊案發生後，該州民主黨籍聯邦眾議員高登(Jared Golden)改變立場，呼籲立法禁止攻擊性武器；然而，「紐約時報」26日分析，考量根深柢固的的保守派反對勢力，分裂的眾院幾乎不可能推動任何有機會被視為侵害「憲法第二修正案」權利的限槍措施。

陸戰隊退伍的高登曾是反對民主黨內提案禁止攻擊性武器的一員，此案是民主黨過去20年未竟之業。

今年7月，溫和派的高登曾是五位反對禁止攻擊性武器提案的民主黨人之一，而今發生路易斯頓連環槍擊案，高登毅然改變立場，說道這起事件令他反思「緬因州人的道德高於法律，我們或許能完全掌控，卻也會做出諸多錯誤判斷」。

高登表示，「我為此失敗負起責任的時候到了」。

高登請求路易斯頓居民的「原諒與支持」，並向受害者家屬與生還者保證，將致力提倡攻擊性武器禁令。

高登舉行記者會時，溫和派聯邦參議員蘇珊·柯林斯(Susan Collins，緬因州)也在場，她也曾反對禁止攻擊性武器，並在去年的全國槍枝立法中斡旋折衷措施，化解十年僵局，而今則表示，必須禁止「高容量彈匣」的武器。

柯林斯表示，「總是可以採取更多措施。」

紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)是眾院最自由派的民主黨議員之一，她在社群媒體上形容高登的評論「強而有力、勇往直前」。

2022年的妥協立法擴大購槍背景調查，耗費數百萬元聯邦資金改善心理疾病，並實施所謂的「紅旗法」(red-flag laws)，並未達到民主黨議員訴求的大幅改革；當時只有15位共和黨參議員和14位共和黨眾議員投票贊成該法案，其中許多人已退休或落選。

民主黨 眾議員 緬因州

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