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眾院議長難產 麥卡錫：美國和共和黨都很難堪

記者顏伶如／綜合報導
前眾院議長麥卡錫說，新任議長一直未能選出，讓美國及共和黨都相當難堪。（Getty Images）
前眾院議長麥卡錫說，新任議長一直未能選出，讓美國及共和黨都相當難堪。（Getty Images）

眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)本月初創下美國史上國會議長被罷免首例，他22日接受國家廣播公司(NBC)「面對新聞界」(Meet the Press)節目訪問時說，新任議長一直未能選出，讓美國及共和黨都相當難堪，眾院群龍無首的亂象即將邁入第三周。

麥卡錫在節目上中：「我希望大家都能團結，把國家擺在政治之上，真正地解決問題。」

眾院共和黨團先後提名史卡利斯(Steve Scalise)、喬登(Jim Jordan)為議長候選人，但史卡利斯因票源不足主動退出，喬登三度全院表決都未達217票當選門檻，投下反對票的共和黨同僚，一次比一次多。

麥卡錫說：「這讓共和黨難堪、讓美國難堪。我們必須面對彼此，把問題解決掉。」他也說，不論是史卡利斯或喬登，其實都可以勝任眾院議長職務。

眾院目前處於混亂，麥卡錫認為責任就在發動罷免案的同僚、佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)，以及另外七名為罷免案投下同意票的同志。雖然經歷罷免的下場，但麥卡錫說，如果一切可以重來，還是會做出一模一樣的決定，也就是盡量湊足票數，讓聯邦政府避免關門。

Axios新聞網站報導，已有九名共和黨眾議員表態打算爭取出任議長；被問及是否考慮回鍋再當議長？麥卡錫在專訪中說：「我已不需要那個頭銜。」

金瑞契：如選出又換人 將面臨「嚴重危險」

前共和黨籍眾院議長金瑞契(Newt Gingrich)22日接受「福斯周日新聞」(Foxs News Sunday)訪問時表示，如果共和黨團選出新任議長，但過了三周、四周或五周之後，又再度上演換人戲碼，屆時將面臨「嚴重危險」。他指出，共和黨挑選的新任議長人選，必須是能夠「穩住大局」的人。

前共和黨籍眾院議長金瑞契表示，如選出新議長，但幾周之後又上演換人戲碼，這是「嚴重...
前共和黨籍眾院議長金瑞契表示，如選出新議長，但幾周之後又上演換人戲碼，這是「嚴重危險」之事。（路透）

共和黨 眾院 麥卡錫

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