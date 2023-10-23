眾院議長難產 麥卡錫：美國和共和黨都很難堪

前眾院議長麥卡錫說，新任議長一直未能選出，讓美國及共和黨都相當難堪。（Getty Images）

前眾院 議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)本月初創下美國史上國會議長被罷免首例，他22日接受國家廣播公司(NBC)「面對新聞界」(Meet the Press)節目訪問時說，新任議長一直未能選出，讓美國及共和黨 都相當難堪，眾院群龍無首的亂象即將邁入第三周。

麥卡錫在節目上中：「我希望大家都能團結，把國家擺在政治之上，真正地解決問題。」

眾院共和黨團先後提名史卡利斯(Steve Scalise)、喬登(Jim Jordan)為議長候選人，但史卡利斯因票源不足主動退出，喬登三度全院表決都未達217票當選門檻，投下反對票的共和黨同僚，一次比一次多。

麥卡錫說：「這讓共和黨難堪、讓美國難堪。我們必須面對彼此，把問題解決掉。」他也說，不論是史卡利斯或喬登，其實都可以勝任眾院議長職務。

眾院目前處於混亂，麥卡錫認為責任就在發動罷免案的同僚、佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)，以及另外七名為罷免案投下同意票的同志。雖然經歷罷免的下場，但麥卡錫說，如果一切可以重來，還是會做出一模一樣的決定，也就是盡量湊足票數，讓聯邦政府避免關門。

Axios新聞網站報導，已有九名共和黨眾議員表態打算爭取出任議長；被問及是否考慮回鍋再當議長？麥卡錫在專訪中說：「我已不需要那個頭銜。」

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