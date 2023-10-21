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離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺

記者張聲肇／綜合報導
馬里蘭州巡迴法院法官威金森在一場離婚官司中做出不利男方的判決後不到幾小時，就在自家車道上遭槍殺。(美聯社)
馬里蘭州巡迴法院法官威金森在一場離婚官司中做出不利男方的判決後不到幾小時，就在自家車道上遭槍殺。(美聯社)

馬里蘭州巡迴法院法官威金森(Andrew Wilkinson)19日在一場離婚官司中做出不利男方的判決後不到幾小時，就在自家車道上遭槍殺；警方目前正在緝捕49歲嫌犯阿戈提(Pedro Argote)。

華盛頓郡警長艾爾伯特(Brian Albert)20日表示，有關單位正「積極設法逮捕」阿戈提。

警方說，威金森遇襲的時候，妻小都在家中；晚間8時，他被發現倒在屋外身受槍傷，送醫後不治。

艾爾伯特說嫌犯「有武裝，很危險。」他並未說明兇手使用之武器，但說阿戈提合法持有手槍。

52歲的威金森當天主審阿戈提的離婚官司，阿戈提並未出庭。威金森法官裁定阿戈提的妻子取得四名子女的完全監護權，艾爾伯特警長指出，「這就是命案的動機。」

法庭檔案顯示，威金森裁決將年紀分別為12、11、5和3歲四名小孩監護權歸母親單獨所有，並下令阿戈提不得和子女接觸，另每月須支付1120元撫養費。

涉嫌槍殺法官的嫌犯阿戈提。(美聯社)
涉嫌槍殺法官的嫌犯阿戈提。(美聯社)

去年阿戈提訴請離婚，理由是妻子未盡到教導孩子在家自學的責任，也沒有把子女管教好。他太太反告他「殘忍對待」家人，並陳述自己無力單獨撫養四名小孩。

他太太後來以「丈夫簡訊騷擾她、監控她一舉一動、威脅對女兒不利、無端指控她」為由，申請保護令。她向法院報告說，「我一走出屋外，他就知道。我知道他隨時隨地帶著槍。」

法院因此簽發保護令，同時下令阿戈提交出槍枝，但幾周後，在他太太要求下，法官撤回繳械命令。

阿戈提不斷提議夫妻兩人繼續同屋生活，好好打理夫妻共同經營的數位廣告生意，等雙方財務穩定下來再說。

2023年3月，威金森裁決，這項提議毫無道理，因為「父親完全掌控全家一切」，命令他搬出去。

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