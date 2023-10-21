離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺
馬里蘭州巡迴法院法官威金森(Andrew Wilkinson)19日在一場離婚官司中做出不利男方的判決後不到幾小時，就在自家車道上遭槍殺；警方目前正在緝捕49歲嫌犯阿戈提(Pedro Argote)。
華盛頓郡警長艾爾伯特(Brian Albert)20日表示，有關單位正「積極設法逮捕」阿戈提。
警方說，威金森遇襲的時候，妻小都在家中；晚間8時，他被發現倒在屋外身受槍傷，送醫後不治。
艾爾伯特說嫌犯「有武裝，很危險。」他並未說明兇手使用之武器，但說阿戈提合法持有手槍。
52歲的威金森當天主審阿戈提的離婚官司，阿戈提並未出庭。威金森法官裁定阿戈提的妻子取得四名子女的完全監護權，艾爾伯特警長指出，「這就是命案的動機。」
法庭檔案顯示，威金森裁決將年紀分別為12、11、5和3歲四名小孩監護權歸母親單獨所有，並下令阿戈提不得和子女接觸，另每月須支付1120元撫養費。
去年阿戈提訴請離婚，理由是妻子未盡到教導孩子在家自學的責任，也沒有把子女管教好。他太太反告他「殘忍對待」家人，並陳述自己無力單獨撫養四名小孩。
他太太後來以「丈夫簡訊騷擾她、監控她一舉一動、威脅對女兒不利、無端指控她」為由，申請保護令。她向法院報告說，「我一走出屋外，他就知道。我知道他隨時隨地帶著槍。」
法院因此簽發保護令，同時下令阿戈提交出槍枝，但幾周後，在他太太要求下，法官撤回繳械命令。
阿戈提不斷提議夫妻兩人繼續同屋生活，好好打理夫妻共同經營的數位廣告生意，等雙方財務穩定下來再說。
2023年3月，威金森裁決，這項提議毫無道理，因為「父親完全掌控全家一切」，命令他搬出去。
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