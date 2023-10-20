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美專機遣返130委內瑞拉無證客

記者張聲肇／綜合報導
美一架專機18日載130名戴著手銬腳鐐的委內瑞拉人，遺返他們逃離的祖國。（路透）
美一架專機18日載130名戴著手銬腳鐐的委內瑞拉人，遺返他們逃離的祖國。（路透）

一架專機18日從德州邊境城市哈陵根(Harlingen)出發，載著130名戴著手銬腳鐐的委內瑞拉人回到他們逃離的祖國；美聯社報導，這是委國馬杜拉政府對長期不友善的美國做出一大讓步。

這架波音737專機先在邁阿密短暫停留後，直飛首都加拉卡斯(Caracas)市郊的機場；拜登政府官員說，美國打算每周飛好幾班「遣返」專機，把前來尋求難民身分的委內瑞拉人送回這個南美國家。

報導指出，委內瑞拉政府與反對黨達成談判選舉條件的協議後，美國得以恢復「遣返專機」作業；美國則同意放鬆對馬杜拉政府實施的能源制裁措施。

移民與海關執法局代理副局長普萊斯(Corey Price)說，這是他職涯所見第一個「全部包機」到委內瑞拉的航班，接下來幾周內，還會有更多同樣的班機。他說，優先遣返的是近期抵達美國和曾在美國境內犯罪的移民。邊境巡邏署署長歐文(Jason Owens)說，這些都是非法進入美國的人。

馬杜拉政府說，已與美國達成協議，用「有秩序、安全和合法」的方法，把委內瑞拉公民送回國。馬杜拉政府怪罪美國的移民與經濟制裁，造成人民出逃，但答應提供資源給被遣返的國人，幫助他們重建人生。

十年前，國際油價開始下跌，靠石油輸出維繫經濟的委國慘遭打擊，加上自稱為社會主義的馬杜拉政府管理不善，委國經濟每下愈況，食物價格不斷上漲，許多工人每月3.7元基本工資收入，買一加侖水都不夠，民生困乏可知；而被遣返的委內瑞拉人回國後會發現，當初他們「用腳投票」放棄的祖國，仍面臨複雜的社會、經濟和政治危機。

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