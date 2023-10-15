一帶一路峰會 神學士宣布參加 拉近與中國關係

中國舉行一帶一路論壇，神學士政權也將出席。(路透)

阿富汗神學士 (Taliban)政府發言人14日表示，其官員將出席下星期在北京 舉行的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。這凸顯了儘管神學士尚未得到任何外國政府承認，但中阿雙方有日益緊密的官方關係。高峰論壇定於10月17日至18日舉行。

神學士官員及部長有時也會出席地區性會議，大部分是以阿富汗為重點的會議，而「一帶一路」國際合作高峰論壇，則是神學士少有獲邀出席的最高規格國際多邊峰會之一，將有助它重返國際舞台。

對於神學士政府官員出席高峰論壇的報導，中國外交部暫未回應。

神學士商業及工業部發言人賈瓦德(khundzada Abdul Salam Jawad)在發給路透的短信中說，該部的代理部長阿齊茲(Haji Nooruddin Azizi)在未來幾天前往北京，又表示「(阿齊茲)將出席峰會並邀請大型投資者」前往阿富汗。

阿富汗蘊藏極豐富礦產資源，早在2010年前政府的一項估計，當時未開發的礦藏，從銅到黃金和鋰，價值在1兆至3兆美元之間，到了今天其可觀價值實難以估計。

北京一直在與神學士談判，討論前政府在阿富汗東部可能的大型銅礦開採計畫。有關計畫還未定案，喀布爾政權即告易手。

據賈瓦德介紹，阿齊茲在北京期間，將與中方討論修建一條穿越瓦罕走廊的公路計畫。瓦罕走廊是位於阿富汗北部一條狹長山區地帶，直接通往中國。

中國、阿富汗及巴基斯坦的官員今年5月曾表示，希望「一帶一路」將阿富汗納入其中，並將中巴經濟走廊延伸至阿富汗。

兩年前美國倉皇撤出阿富汗之後，神學士一直未獲任何國家正式承認，分析人士認為，神學士對婦女參與公共生活的一系列嚴厲限制，造成了外國政府承認的障礙，特別西方國家的認可。

但北京一直加強與神學士的接觸，成為神學士掌權後第一個任命駐喀布爾大使並投資採礦計畫的國家。