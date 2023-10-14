喬登若也無法選上眾院議長 兩黨或走向協議

共和黨國會黨團會議13日推舉喬登為議長候選人，圖為喬登在黨團會議結束後，面對媒體。(Getty Images)

獲得眾院共和黨 黨團會議提名為議長候選人的史卡利斯(Steve Scalise)12日晚間退選，改由極右派陣線眾議院自由黨團(House Freedom Caucus)創辦人、俄亥俄州聯邦眾議員 喬登(Jim Jordan)出馬；不過，喬登若想當上眾院議長，必須說服極右派全力支持，因為全院表決時只要有四名共和黨同僚跑票，投票就無法過關。

共和黨內部意見分歧導致眾院議長人選難產，兩黨高層近日都透露考慮透過協議推出解套辦法。目前拋出的構想是，如果共和黨推舉主流路線議長候選人，民主黨將願意助一臂之力，在表決時投下一些同意票。

史卡利斯12日晚間宣布退選，改由極右派喬登出馬，讓共和黨對於解決眾院議長懸缺的迫切感頓時升高。

眾院少數黨領袖傑弗瑞斯(Hakeem Jeffries)12日表示，民主黨「願意也有辦法找到繼續向前走的管道」且期盼能與共和黨合作，讓眾院議事運作得以重啟，但前提是共和黨要先修改規章，以免極右派不受駕馭。

眾議院軍事委員會(House Armed Services Committee)主席、共和黨阿拉巴馬州聯邦眾議員羅傑斯(Mike Rogers)指出，如今已經到了傑弗瑞斯與民主黨必須正式喊價的時候。羅傑斯說：「我們願意跟他們合作，但他們總該讓我們知道他們有哪些要求。」

共和黨佛羅里達州聯邦眾議員瑪麗亞‧沙拉薩(Maria Elvira Salazar)表示：「只要是合理的提議，我們都抱持開放態度。」

共和黨溫和派大將、內布拉斯加州聯邦眾議員貝肯(Don Bacon)指出，議長懸缺問題到最後可能只剩兩黨協議的解決辦法，因為共和黨內「有8人到10人不願意成為多數黨的一份子」。

華盛頓郵報13日分析，到目前為止的兩黨談判都是非正式形式，而且接觸機會有限，不過已經比麥卡錫議長任內的討論態度更加認真、公開；某些共和黨眾議員認為，兩黨協議是可行之道，可逼迫強硬極右派妥協。