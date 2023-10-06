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挪威「新易卜生」 兩劇作有中譯本

記者陳宛茜／綜合報導
佛斯的作品被翻譯成中文。(美聯社)
佛斯的作品被翻譯成中文。(美聯社)

諾貝爾文學獎新科得主佛斯(Jon Fosse)作品，上海譯文出版社曾在2014年出版《有人將至》簡體版、兩年後再推出《秋之夢》，這也是這位挪威國寶劇作家作品首次被翻譯成中文；但未推出繁體中文版。

雖然華文世界對佛斯感到陌生，但他卻是當代歐美劇壇作品被搬演最多的在世劇作家，其作品被譯成40多種文字，擁有「新易卜生」(挪威著名劇作家)的美譽。

台灣劇作評論家耿一偉表示，佛斯的劇作屬於「新文本風格」。這是1990年代歐洲興起的新浪潮，在敘事風格、題材選取上衝撞成規，挑戰觀眾對文本劇場傳統的想像。北京曾在2010年上演其代表作「名字」。

佛斯的首本中文譯本《有人將至》收錄了五個故事。包括1996年易卜生文學獎獲獎作品「名字」、北歐國家戲劇獎獲獎作品「一個夏日」、「死亡變奏曲」等，主題聚焦死亡、記憶、孤獨和家庭的疏離。在「一個夏日」中，丈夫在某一天毫無預兆地離開家走向大海，再也沒有回來。妻子則日復一日地站在窗前面對大海，無法擺脫記憶的糾纏。

佛斯作品的文字極簡、善用戲劇結構逼讀者直面自己的孤獨，以及人與人間無法理解的疏離。劇作對白中強烈的節奏感與音樂感，交纏的現實與夢幻，創造出獨一無二、風靡讀者的「佛斯式」美學風格。

書迷在佛斯出生的地方成立基金會(Fosse Foundation) ，固定聚會朗誦其作品。甚至還找來織品藝術家將佛斯作品中的句子縫製於床單、手帕和睡衣上。挪威首都奧斯陸還有間旅館，其中一個房間以佛斯命名。

佛斯還是一流的譯者。他所翻譯的卡夫卡「審判」，被認為是北歐最好譯本。

北京 諾貝爾 美劇

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