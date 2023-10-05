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美女子體操隊世錦賽7連霸創歷史 拜爾斯復出奪第20金

編譯陳韻涵／綜合4日電
經過兩年調養後復出的美國體操天后西蒙‧拜爾絲，4日在復出後的首場國際賽事中表現亮眼，贏得她個人第20面世錦賽金牌。圖為她當天在平衡木比賽中。(Getty Images)
經過兩年調養後復出的美國體操天后西蒙‧拜爾絲，4日在復出後的首場國際賽事中表現亮眼，贏得她個人第20面世錦賽金牌。圖為她當天在平衡木比賽中。(Getty Images)

美國女子體操隊再創歷史，不僅在比利時安特衛普舉行的「世界體操錦標賽」(World Artistic Gymnastics Championships)中實現七連霸，美國體操天后西蒙‧拜爾絲(Simone Biles)復出後的首場國際賽事也贏得她個人第20面世錦賽金牌。

曾獲七面奧運金牌的拜爾絲遠離體操兩年調養身心後復出，26歲的她表現依然亮眼，且在美國女子體操隊4日決賽的歷史性勝利中，扮演不可或缺的關鍵角色。

拜爾絲令人讚嘆的自由體操表現，讓美國女子體操隊得以在世錦賽中達成七連霸的目標，巴西女子體操隊獲得銀牌，這是巴西首次在世錦賽拿到獎牌，法國則獲得銅牌。

拜爾絲當天與史凱‧布萊克利(Skye Blakey)、希勒斯‧瓊斯(Shilese Jones)、喬斯林‧羅伯森(Joscelyn Roberson)，以及王莉安(Leanne Wong)共同出戰決賽；羅伯森與拜爾絲在德州一起訓練，卻在賽前暖身時腳踝受傷，原本未排定上場的20歲王莉安替羅伯森出賽，完成跳馬、自由體操和兩項器械體操項目。

美國女子體操隊4日在比利時安特衛普舉行的「世界體操錦標賽」中實現七連霸，創造歷史...
美國女子體操隊4日在比利時安特衛普舉行的「世界體操錦標賽」中實現七連霸，創造歷史。(Getty Images)

在三項器械體操項目中，拜爾絲跳馬獲得14.8分，高低槓14.466分，平衡木14.3分。

拜爾絲是美國隊最後一位完成自由體操的隊員，深諳她若表現好就會為自己和隊員再拿下一面金牌；她在整場賽事中保持微笑，展現自信，優雅完成迴旋，幾乎未失誤，獲得15.166分。

美國隊總共獲得167.729分，並以2.199分的優勢超越巴西隊。

賽後，美國體操協會 (USA Gymnastics)在「X平台」(前身為推特)發文恭賀美國女子體操隊，形容該隊伍「無敵」。 

對拜爾絲而言，這場比賽意義非凡，她回到2013年首次參加世錦賽的地方，當年她贏得全能和自由體操金牌，以及跳馬銀牌和平衡木銅牌；往後十年，拜爾絲成為美國史上獲獎最多的女性體操運動員，也是體操巨人之一。

美國女子體操隊4日在比利時安特衛普舉行的「世界體操錦標賽」中實現七連霸，創造歷史...
美國女子體操隊4日在比利時安特衛普舉行的「世界體操錦標賽」中實現七連霸，創造歷史。(美聯社)

此次在安特衛普的世錦賽中，拜爾絲成為首位六度代表美國參加世錦賽的女性運動員。

拜爾絲此次在錦標賽開幕首日便締造歷史，她1日在女子全能資格賽中排名第一，成為首位在國際比賽中完成超高難度的「尤爾琴科屈體兩周」(Yurchenko double pike)動作並完美落地的女性；在那之前，這是只有男性才做得到的高難度技巧。

拜爾絲至今已拿下26面世錦賽獎牌，包括20金、三銀和三銅。

拜爾絲 巴西 德州

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