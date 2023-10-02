學貸恢復手頭緊 「血腥周日」後精打細算過聖誕季

年底假期的支出就在眼前，民眾「訂定預算」很重要，可向家人誠實以告，「今年聖誕節可能沒那麼盛大」。（Getty Images）

房貸利率 來到數十年高位、油價攀升，季節性假期支出就在眼前，且學生貸款 在10月開始恢復還款，都在加劇美國民眾面臨的財務壓力。理財專家拉姆齊(Dave Ramsey)便稱經歷這個「血腥周日」後，現在是「制定預算 及財務計畫的時候了」；比如訂定預算後可告知親友，「手頭很緊，今年聖誕節可能沒那麼盛大。」

每日郵報(Dailymail)報導，上周30年期房貸基準利率平均達到7.31%，為2000年以來最高水準；同時15年期固定利率抵押貸款的平均利率從前一周的6.54%升至6.72%。房地產經紀公司Redfin數據顯示，9月中旬房屋銷售價格中位數為37萬4975元，較去年同期上漲3.4%，也將每月房貸付款中位數推至2661元的歷史新高。

拉姆齊在福斯新聞網(Fox News)晨間談話節目「福斯與朋友」(Fox & Friends)節目上指出，儘管利率極高，但對還清債務且有應急基金的人來說，現在可能仍是購屋的最佳時機，因為房價只會繼續漲，先入手後如果對貸款利率不滿意，之後再重新貸款(refinance)即可。

拉姆齊節目的聯合主持人卡梅爾(George Kamel)補充，人們必須有耐心，因為租金和房貸不同。他向千禧世代、Z世代喊話，不要太過絕望或憤世嫉俗，即使父母責備你把錢浪費在租房、不斷催促你買房，最終結果可能是破產。年輕一代必須拋開「錯失恐懼症」(Fear of missing out ，FOMO)，慢慢成為一名房主，而不是被購房問題綁住。

隨著開支飆升、通膨危機還看不到盡頭，拉姆齊團隊不斷強調個人預算的重要性。團隊成員華蕭(Jade Warshaw)表示，雖然有些人對「限制預算」持負面看法，但它實際作用是「允許你花錢」。「它可以幫助你審視你的財務，有多少錢便做多少事，或許可以享受節日…講到年底過節，其實人們並不一定要大張旗鼓，不必舉辦50場派對或送50份禮物，我喜歡簡單地過，或根本不過。」

金融專家、同時也是拉姆齊女兒的克魯茲(Rachel Cruze)也說，訂定預算很重要且需對朋友和家人誠實以告，「如果受通膨打擊、這幾個月手頭很緊，跟他們說今年聖誕節可能沒那麼盛大。」