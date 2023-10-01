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川普官司纏身 梅蘭妮亞傳重談婚前協議 全是為了「他」

編譯廖振堯／綜合30日電
由於前總統川普(中)面臨多個官司和四項重罪起訴，前第一夫人梅蘭妮亞‧川普(右)為獲得更多保障，並考慮兒子拜倫(左)的利益，與川普再次更動了婚前協議。(美聯社)
由於前總統川普(中)面臨多個官司和四項重罪起訴，前第一夫人梅蘭妮亞‧川普(右)為獲得更多保障，並考慮兒子拜倫(左)的利益，與川普再次更動了婚前協議。(美聯社)

身家達25億元的前總統川普目前面臨四項重罪起訴，消息指出，前第一夫人梅蘭妮亞‧川普(Melania Trump)為獲得更多保障，與川普再次更動了婚前協議書。

每日郵報(Dailymail)報導，該協議最初是2005年結婚時起草，這次更新後的條款涉及財務和財產，並增加要求為17歲小兒子拜倫‧川普(Barron Trump)設立信託基金；此外也要為拜倫建立對父母的「實質信任」。

消息人士透露了兩人最新婚前協議書的一些主要癥結點，但未透露具體細節。「這至少是梅蘭妮亞第三次重新談判協議書的條款，但本次不是預期川普連任而預先做出的更動，更多的是關於他日益嚴峻的法律官司……協議是必要的，因為川普已經遭受了損失」。

消息人士還透露，協議書的癥結在於53歲的梅蘭妮亞對她唯一親生骨肉拜倫的未來感到擔憂。拜倫明年3月就滿18歲，是川普五個孩子中最年幼的。「梅蘭妮亞最關心的是維持和增加拜倫的實質信任」。

據透露，川普懸而未決的訴訟纏身，除刑事案外還有浮報資產價值遭紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)提出罰款2億5000萬元的龐大民事案。僅管川普仍非常富有，但隨著官司和判決不斷增加，梅蘭妮亞認為重新談判婚前協議能在離婚情況下提供她和拜倫更踏實的未來。

消息人士補充，梅蘭妮亞並不是在威脅要離開川普，她也沒有計畫離婚。另一位也聲稱了解該協議的消息人士稱，梅蘭妮亞希望協議能夠提供她更多的錢，且拜倫也至少應該獲得一個特定的金額。

川普尚未回應這些內部人士的說法。

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