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紐約洪水退了 民怨升了 更凸顯防災基建不足

編譯徐薏茹／綜合30日電
紐約市29日暴發的洪災，30日已消退，但州長霍楚警告說，類似洪災今後會成為新常態。(Getty Images)
紐約市29日暴發的洪災，30日已消退，但州長霍楚警告說，類似洪災今後會成為新常態。(Getty Images)

紐約暴雨在29日造成紐約市及周邊區域的地鐵、街道被洪水淹沒，紐約市民在風暴過後面臨地下室淹水、財產受損等問題，深感沮喪。

洪水已開始消退，但一名餐廳老闆向CBS New York表示，淹水實在太嚴重，使她不得不游過街道抵達前門。這名老闆透過監視器觀看水位上漲的情況，在水位下降後，她餐廳戶外的用餐區已經被沖毀。

政府呼籲紐約市民待在家中，但布魯克林(布碌崙)許多地下室公寓根本不安全，下水道系統堵塞，汙水從馬桶及浴缸湧出。

威廉斯堡(Williamsburg)居民崔維森表示，不僅筆電、床墊、家具被毀，環境衛生問題也令人擔憂。

餐廳Gowanus Garden Restaurant的老闆凱利‧海耶斯(Kelly Hayes)表示，29日上午汙水淹進她餐廳的地下室，戶外的洪水深達3呎，「光是把垃圾收走就要花掉5000到1萬元，根本無法讓我恢復生意」。她還說收到紐約市的緊急警告時已經太遲了。

布魯克林區長雷諾索(Antonio Reynoso)及紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)批評市長亞當斯(Eric Adams)未做足準備，在風暴來臨前缺乏急迫感。

威廉姆斯表示：「如果要在前一晚發送消息給我們，就應該在清晨準備記者會，好讓我們向人民更新情況。」

繼2021年颶風艾妲(Hurricane Ida)侵襲後，29日惡夢再度上演。

州眾議員加拉格爾(Emily Gallagher)指出，紐約州必須盡快建造暴風洪水的防災基礎設施，提升對氣候的應對方式。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)和大都會運輸署(MTA)主席兼執行長利博(Janno Lieber)同樣強調必須改善城市基礎建設，以應對愈加頻繁和嚴重的風暴。

霍楚在30日上午的記者會上表示，氣候變遷正使類似的風暴成為「新常態」。

紐約市 洪水 紐約州

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