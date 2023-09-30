川普報稅資料遭外洩給媒體 國稅局約聘員工幹的

一名國稅局約聘人員被控竊取川普及其他富豪的報稅資料，然後洩露給媒體。(美聯社)

聯邦國稅局 一名外包人員涉嫌竊取前總統川普 及數以千計美國富人的報稅 資料，然後洩露給新聞媒體，29日遭司法部控罪。

過去兩年來，媒體先後多次披露有關資料顯然是國稅局系統出現安全漏洞，早已引起國會議員及政府官員憤怒；被告是來自華盛頓特區，今年38歲的李特爾強 (Charles Littlejohn) ，29日正式被控未經授權下披露稅務資料罪，最高可判刑五年。

雖然法庭紀錄沒有透露洩露誰的報稅資料，也沒說明涉案新聞媒體及李特爾強任職公司的名字，但只要按有關描述，對照其中兩起最重要的稅務資料洩露案是完全相符，即可知道相關人等。

李特爾強是在2017年至2021年為國稅局承包工作，竊取了2018年至2020年的稅務紀錄。

一個自稱是獨立非營利的新聞媒體ProPublica，曾在2021年6月公開美國多個富豪的報稅紀錄；另外紐約時報也於2020年9月，公布川普在2017年及2018年的報稅資料。

國稅局事後一直暗中調查這些報稅資料竊密案，最後鎖定兩起洩露案互有關連。

對於李特爾強遭檢控，ProPublica、紐約時報、協助調查的財政部稅務監察長等，均拒絕置評，就連川普的發言人也沒有回應。

國稅局員工及外包人員，通常會認真對待報稅的隱私，因為他們知道在國稅局電腦系統的一舉一動，都可以被追蹤到，因此侵犯稅務私隱私極為罕見。

故此當ProPublica及紐約時報大爆報稅資料時，震驚了國稅局官員及國會議員，但事後調查的速度非常緩慢，令人質疑國稅局的電腦追蹤工具是否存在漏洞。

除川普外， 亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)、特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)、億萬富豪葛里芬(Ken Griffin)等人也被爆稅務資料。

葛里芬因此控告國稅局，案件仍在審理。他29日發聲明指政府有義務保護機密和敏感資訊，但仍感謝國稅局的調查。