川普報稅資料遭外洩給媒體 國稅局約聘員工幹的
聯邦國稅局一名外包人員涉嫌竊取前總統川普及數以千計美國富人的報稅資料，然後洩露給新聞媒體，29日遭司法部控罪。
過去兩年來，媒體先後多次披露有關資料顯然是國稅局系統出現安全漏洞，早已引起國會議員及政府官員憤怒；被告是來自華盛頓特區，今年38歲的李特爾強 (Charles Littlejohn) ，29日正式被控未經授權下披露稅務資料罪，最高可判刑五年。
雖然法庭紀錄沒有透露洩露誰的報稅資料，也沒說明涉案新聞媒體及李特爾強任職公司的名字，但只要按有關描述，對照其中兩起最重要的稅務資料洩露案是完全相符，即可知道相關人等。
李特爾強是在2017年至2021年為國稅局承包工作，竊取了2018年至2020年的稅務紀錄。
一個自稱是獨立非營利的新聞媒體ProPublica，曾在2021年6月公開美國多個富豪的報稅紀錄；另外紐約時報也於2020年9月，公布川普在2017年及2018年的報稅資料。
國稅局事後一直暗中調查這些報稅資料竊密案，最後鎖定兩起洩露案互有關連。
對於李特爾強遭檢控，ProPublica、紐約時報、協助調查的財政部稅務監察長等，均拒絕置評，就連川普的發言人也沒有回應。
國稅局員工及外包人員，通常會認真對待報稅的隱私，因為他們知道在國稅局電腦系統的一舉一動，都可以被追蹤到，因此侵犯稅務私隱私極為罕見。
故此當ProPublica及紐約時報大爆報稅資料時，震驚了國稅局官員及國會議員，但事後調查的速度非常緩慢，令人質疑國稅局的電腦追蹤工具是否存在漏洞。
除川普外， 亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)、特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)、億萬富豪葛里芬(Ken Griffin)等人也被爆稅務資料。
葛里芬因此控告國稅局，案件仍在審理。他29日發聲明指政府有義務保護機密和敏感資訊，但仍感謝國稅局的調查。
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