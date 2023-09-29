「AI大戰來了」Meta、OpenAI 同日推出新產品

Meta推出首款生成式AI產品，能夠產生文字回覆和逼真圖像的聊天機器人；挑戰 OpenAI 的 ChatGPT。（路透）

兩家高科技公司27日不約而同宣布推出最新人工智慧(AI )產品，上演AI大戰。社群媒體 臉書母公司Meta推出其首款生成式AI產品，包括能夠產生文字回覆和逼真圖像的聊天機器人；AI開發公司OpenAI的ChatGPT 付費升級版 ChatGPT Plus及商業版 ChatGPT Enterprise 用戶，現在則能使用瀏覽網路功能。

Meta執行長查克柏格27日在加州矽谷的活動中，介紹其打造元宇宙的新計畫：可與用戶直接互動的生成式AI產品Meta AI。他說，此一新個人助理聊天機器人不僅用於回答使用者問題，也和娛樂以及「幫忙各位做些事情，和身邊的人建立聯繫有關」。

查克柏格說，確保所有人均可使用這些技術，打造大家皆負擔得起的新產品，是這次創新非常重要的一環。他另提到預定10月17日出貨的新一代Meta雷朋智慧眼鏡，售價299元，結合Meta AI將使用者眼中的影像串流直播至臉書或另一社群媒體 Instagram。

率先推出AI聊天機器人ChatGPT的OpenAI則在社群媒體Ｘ(前推特)發文寫道，ChatGPT Plus及Enterprise用戶已可瀏覽網路、即時搜尋，提供使用者訊息，不限於2021年9月前的資料數據，而且很快將擴展至全部用戶。

用戶可在ChatGPT目前提供的模型之一 GPT-4，藉由名為Browse with Bing的新功能選擇瀏覽。例如拍下家中冰箱內食材照片，ChatGPT 就能建議食譜；拍下子女數學作業照片，ChatGPT 就能幫忙解題。