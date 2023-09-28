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20%的X世代 2年沒在退休帳戶存錢

記者顏伶如／綜合報導
44歲到59歲之間的X世代美國人中，約二成坦承連續兩年未為退休帳戶存錢。(美聯社)
44歲到59歲之間的X世代美國人中，約二成坦承連續兩年未為退休帳戶存錢。(美聯社)

理財網站Bankrate委託民調機構YouGov完成的最新調查顯示，44歲到59歲之間的X世代(Generation X)美國人中，約有20%坦承不只今年並未為退休帳戶存錢，2022年裡也沒有；所有年齡層的受訪者中，近半數表示大概知道要為退休生活準備多少積蓄才夠，但對自己能否達標曾沒有信心。

Bankrate資深經濟分析師漢姆瑞克(Mark Hamrick)說，過去幾年經濟狀況不穩定，包括出現時間短暫但後果嚴重地衰退，還有遲遲沒有消退的通膨高漲，讓許多美國人無法達成退休存款目標，與一年前的相同調查相比，幾乎原地踏步。

統計顯示，戰後嬰兒潮世代(baby boomers)美國人中，約有25%去年與今年都未為退休帳戶存錢。

這項調查在今年7月23日至25日間，針對全美2527名成年人完成網路問卷訪問。

打造退休存款需要數十年規畫與執行，在這項調查中，約有56%受訪勞工表示，自己的退休存款落後進度，其中有37%更說「嚴重落後」。

愈接近退休年齡的受訪者，對於退休存款準備不足的感受愈明顯。戰後嬰兒潮世代受訪者當中，每10人就有6人說財務狀況還禁不起停止上班，X世代受訪者則是每10年中有七人出現相同感受。

出生於1981年至1996年間的千禧世代(millennials)，有49%受訪者說退休存款進度落後。18歲至26歲之間的Z世代(Generation Z)當中，也有42%表示退休存款進度落後。

至於要存多少錢才能過著舒適的退休生活？嘉信理財公司(Charles Schwab)今年8月調查顯示，180萬元是絕大多數美國民眾的理想目標，比去年相同調查結果多了10萬元。

退休 民調 勞工

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