亞馬遜近年高管紛離職 貝佐斯的爛攤子 繼任者賈西來填

賈西接替貝佐斯 擔任亞馬遜執行長後，不斷在填補貝佐斯留下的爛攤子。（路透）

賈西(Andy Jassy)自從接替貝佐斯 (Jeff Bezos) 擔任亞馬遜 (Amazon )執行長的這兩年裡，不斷在填前執行長挖的坑；包括控制住亞馬遜在疫情期間快速成長的倉庫，精簡公司產品，展開大規模裁員動作，包括多項貝佐斯的興趣項目；26日賈西再面臨貝佐斯的另一個爛攤子：聯邦貿易委員會的訴訟。

貝佐斯。（美聯社）

政府聲稱，亞馬遜使用不公平策略壟斷網上購物，提高價格並損害消費者購物品質；訴訟主要針對賈西上任並掌控零售部門之前就已經成功起飛的的部分業務；在刪減版的投訴書中，貝佐斯共被提及16次，賈西則只被提及兩次。

賈西與其他大型科技公司的二代執行長一樣，是在困難時刻從創辦人手中接管了龐大的業務；而他是否能成功不僅取決於他是否有遠見，也要看他如何應對華爾街投資者的恐懼和華府監管機構的不信任。

比爾蓋茲在微軟面臨與司法部長期而激烈的反壟斷鬥爭，以及谷歌(Google)等新一代年輕競爭對手的崛起時，將公司交給了鮑默爾(Steve Ballmer)；谷歌創辦人佩奇(Larry Page)則是在母公司Alphabet面臨性騷擾和與國防部簽約問題，以及全球監管機構更嚴格的審查下，交棒給皮柴(Sundar Pichai)。

賈西於1997年加入亞馬遜，一路從負責亞馬遜音樂業務，到創立Amazon Web Services，但聯邦貿易委員會的訴訟並未涉及Amazon Web Services提供的任何服務；相反地，它所關注的是由亞馬遜其他核心高層所打造的零售業務，其中多為負責人都在近年紛紛離開公司。

亞馬遜拒絕針對賈西發表評論；但該公司表示，聯邦貿易委員會的案件毫無根據，並反會因此而造成價格上漲、交貨速度減慢以及小型企業選擇減少而損害消費者的利益。