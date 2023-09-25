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流感、新新冠、RSV 拜登已打了3種疫苗

編譯俞仲慈／綜合24日電
拜登總統已注射流感疫苗和新版新冠疫苗，白宮呼籲國人也盡速施打疫苗。圖為拜登總統2022年10月注射新冠疫苗。（路透）
拜登總統已注射流感疫苗和新版新冠疫苗，白宮呼籲國人也盡速施打疫苗。圖為拜登總統2022年10月注射新冠疫苗。（路透）

白宮醫師歐康納(Kevin O'Connor)23日宣布，拜登總統已於前一日注射流感疫苗和新版新冠疫苗；白宮呼籲國人也盡速施打疫苗，提高免疫力。

歐康納醫師聲明指出：「拜登總統鼓勵所有國人以他為榜樣，諮詢醫療診所或藥劑師，確保接種疫苗的機會。」歐康納還透露80歲的拜登數周前也接種了「呼吸道融合疾病」(RSV)疫苗。

新版新冠疫苗上周獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)核准，並在全國零售藥局出售。而聯邦疾病防治中心(CDC)則於本月初，同意出生滿六個月以上之國人，皆可施打新版新冠疫苗。

據美聯社報導，拜登政府宣稱保險會負擔疫苗接種費用，但許多民眾指出即使納入保險範圍，新版疫苗仍有自付額，需要自掏腰包。

CDC建議，「多系統發炎症候群」(multisystem inflammatory syndrome)患者應等到痊癒且自診斷日起90天後，才能接種疫苗。

公衛專家擔心，國人先前接種疫苗或新冠確診產生的免疫力，已經逐漸減弱，因此呼籲民眾盡快施打新冠疫苗，避免重症發生。

統計顯示，8月全國新冠病例數增加快速，但進入9月後，上揚趨勢似乎放緩，上周新冠病毒陽性率下降約2%，是兩個多月來首次下降。

不過9月初最新統計，國內新冠肺炎患者住院率和死亡率持續上升，每周仍有數千人住院、數百人死亡。

同時根據蓋洛普(Gallup)最新民調顯示，和數月前相比，愈來愈多國人擔心新冠疫情捲土重來，約三分之一民眾擔心疫情惡化，約四分之一受訪者則擔心被感染。

流感疫苗 拜登 白宮

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