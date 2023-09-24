汽車工會罷工打持久戰 車廠損失恐難以承受

汽車工人罷工擴大，波及許多零件工廠，圖為工人在密西根州一座通用汽車零件製造工廠前示威。(美聯社)

聯合汽車工會(UAW)向三大車廠發動罷工 ，主席費恩(Shawn Fain)在22日表示過去一周與福特取得「真正的進展」，因此暫不升級罷工行動；然而通用(GM )和斯泰蘭蒂斯(Stellantis)談判過程並不順利，費恩已要求擴大罷工至兩家公司在20個州的38間零件配送中心。兩大車廠恐怕難以承受逐漸增壓的方式，如通用估計一個月便將損失17億元。

路透報導，由於UAW採取有計畫、分散打擊的策略，其8億2500萬元的罷工基金支付罷工會員，得以支撐這段罷工運動。若UAW的14萬6000名成員全體罷工，他們每人每周500元的工資將在11周內耗盡罷工基金；但如果排除福特員工在外，基金就能支持額外兩個月。

因此罷工真正影響最終還是落在車廠身上。UAW於2019年的罷工導致通用工廠關閉40天、產量減少30萬輛汽車、營業利潤 蒸發36億元。據倫敦證交所集團(LSEG)數據及富國銀行(Wells Fargo)估計，如果目前的成本相似，通用汽車每月營利將損失約17億元，佔該公司今年預期總額的13%。

現金流亦是一個大問題，該次罷工總共讓通用汽車損失54億元，這相當於該公司今年汽車業務預計支出中約75%的現金；此外，通用還有近300億元的短期帳單即將需要償還。

福特雖然避免罷工升級，但仍未擺脫困境：其中一家仍在罷工的工廠每周可能造成高達4800萬元損失，如果以2019年為參考，拖延一年的損失將高達25億元。

談判的關鍵歸根究柢依然是薪資問題，費恩說福特在此方面已經做出讓步，包括恢復生活津貼調漲。但隨著UAW已做好長期抗戰的準備，三大車廠恐怕最後還要俯首稱臣。