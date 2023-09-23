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改革器官移植 「器官取得和移植網路」上路

編譯俞仲慈／綜合22日電
拜登總統22日簽署器官移植改革法，希望縮短病人等待時間。圖為醫院為移植準備的外科器械。(美聯社)
拜登總統22日簽署器官移植改革法，希望縮短病人等待時間。圖為醫院為移植準備的外科器械。(美聯社)

美國總統拜登22日簽署新法，徹底改革國內器官移植體系，並正式終結「器官共享聯合網路」(United Network for Organ Sharing，UNOS)40年來一手掌控器官移植的局面。

新成立的「器官取得和移植網路」(OPTN) 將向公眾發布新的資訊數據，提供有關OPTN成員組織與OPTN電腦系統之間整合的資訊，公眾可到https://optn.transplant.hrsa.gov/網站瀏覽。

據CNN報導，今年7月參眾兩院一致過「確保美國器官取得暨移植網絡法」(Securing the U.S. Organ Procurement and Transplantation Network Act)，不到兩個月，拜登總統即簽署該法，改革器官移植網絡及等待程序。

民主黨籍俄勒岡州參議員懷登(Ron Wyden)發布聲明表示：「這是改善美國器官移植制度，極具意義的里程碑，長期以來，UNOS運作效率低落且不負責任，造成成千上萬家庭眼睜睜看著親人等候器官移植時，飽受痛苦折磨。」

報導指出，總部位於維吉尼亞州里奇蒙(Richmond)的非營利組織UNOS，由1986年國會通過的「國家器官移植法」(National Organ Transplant Act)授權成立，受政府委託，掌控全國器官移植權力。

但UNOS多年來調度全國器官移植系統，運作失當、缺乏監督且技術過時，而飽受各界抨擊。

去年夏天，移植專家在國會作證表示，從腦死器捐者取出的腎臟有四分之一無法移植到有需要的腎臟病人身上；同時參院財政委員會(Senate Finance Committee)報告也指出，過去30年來，因為移植器官疏失，有249名患者移植到受感染器官而出現後遺症，其中70人死亡。

據統計，2022年全國器官移植手術達4萬3000例，創歷史新高，但同時全國有逾10萬人在等候器官移植。

拜登 維吉尼亞州 參院

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